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Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nun Bilim Şenliği'ne yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 16:09 | Son Güncelleme

Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nun Bilim Şenliği'ne yoğun ilgi

ERBİL (AA) - Irak'taki Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nun düzenlediği Bilim Şenliği yoğun ilgi gördü.

Eğitim kalitesiyle Irak'ın önde gelen okulları arasında gösterilen Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nda düzenlenen şenlikte öğrenciler fizik, kimya, robot ve teknoloji alanındaki buluşlarını sergiledi.

Bilim Şenliği, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay'ın yanı sıra yoğun katılımla gerçekleşti.

Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktörü Muhammed Emin Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez düzenledikleri Bilim Şenliğine gösterilen yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Eğitimde "okulun dört duvardan ibaret olmadığı" yaklaşımını benimsediklerini vurgulayan Şimşek, bu şenlikle öğrencileri hem motive etmeyi hem de öğrendikleri bilgileri pekiştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nun bir kez daha farklılığını ortaya koyduğunun altını çizen Şimşek, yeni öğrenci başvurularının şimdiden başladığını aktardı.

Şimşek, "Öğrenci kayıtlarımız şimdiden başladı. Yoğun bir talep var. İnsanlar buraya geldiklerinde hem akademik hem de sosyal ve kültürel çalışmalarımızı gördüklerinde okulumuz müthiş bir rağbet görüyor." diye konuştu.

Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktörü ayrıca okul ücretlerinde geçen yıla göre ciddi bir indirim yaptıklarını sözlerine ekledi.

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Bilim Şenliği Erbil Uluslararası Maarif Okulu Maarif Vakfı Irak Direktörü Muhammet Emin Şimşek

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