HABER

Erbil Uluslararası Maarif Okulunun kültürel etkinliğine yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 16:38 | Son Güncelleme

Irak'ta Erbil Uluslararası Maarif Okulu öğrencilerinin sergilediği kültürel etkinlik yoğun ilgi gördü

ERBİL (AA) - Irak'ta Erbil Uluslararası Maarif Okulu öğrencilerinin sergilediği kültürel etkinlik yoğun ilgi gördü.

Erbil Uluslararası Maarif Okulu, eğitim yılının ikinci döneminin tamamlanması nedeniyle düzenlenen kültürel etkinlikte öğrenciler performanslarını sergiledi.

Etkinlikle ilgili Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktörü Muhammet Emin Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun ilk yılı olmasına rağmen yoğun taleple karşılaştığını söyledi.

Erbil Uluslararası Maarif Okulunun bölgenin en önde gelen eğitim kurumlarından biri olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Çocuklarımıza 4 dille eğitim veriyoruz. Bu anlamda farklı etnik kökenden öğrencilerimiz bulunuyor." dedi.

Şimşek, Maarif okullarının akademik başarının yanı sıra kültürel ve sanatsal faaliyetlere de önem verdiğinin altını çizerek, akademik başarının yanında sanatsal faaliyetler ile öğrencilerin kişisel özelliklerinin ön plana çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Okulun çok dilli ve çok kültürlü olduğunu dile getiren Şimşek, "Okulumuzda öğrencilerin her dönem sonunda hazırladıkları etkinlikler sunuluyor. Bugünkü programa katılan misafirler farklı kültürleri görmüş oluyor. Misafirler farklı kültürlerin birbiriyle ilişkisini ve ortak yaşanabilirliği burada görmüş oluyor. Programımız bu anlamda önemli." diye konuştu.

Şimşek, okulda toplam 525 öğrencinin eğitim gördüğünü hatırlatarak, okuldaki kültürel etkinliklerin eğitimin dört duvar arasında olmadığını gören velilerin yeni dönem başlamadan yoğun taleple karşılaştıklarını ifade etti.

Etkinlik kapsamında öğrencilerin okuduğu türkülerin yanı sıra skeçler de sergileyerek katılımcıların ilgisini çekti.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Aziz Yıldırım'ın Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret davasında kararAziz Yıldırım'ın Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret davasında karar
Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erbil Uluslararası Maarif Okulu kültürel etkinlik Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktörü Muhammet Emin Şimşek

En Çok Okunan Haberler

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Duruşma başladı! İşte Ahmet Kural ve Salı'nın savunmaları

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Yöneticiliği bırakıp bu işe girdi! Sipariş yağıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polise 'Seyyar satıcıyız' diyen şüphelilerin 111 suçtan kaydı çıktı

Polise 'seyyar satıcıyız' dediler, tam bir suç makinesi çıktılar!

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Konya'da komşular arasındaki taşlı kavga bugün de sürdü

Meydan savaşında ikinci perde!

Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Kuzey Irak'a hava harekatı! İmha edildiler

Kuzey Irak'a hava harekatı! İmha edildiler

81 ile genelge gönderildi! Belediyeler 7 gün 24 saat açık olacak

81 ile genelge gönderildi! 7 gün 24 saat açık olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.