Erbil'de 14 Temmuz Kerkük katliamının kurbanları anıldı

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde, Kerkük katliamının 60'ıncı yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Irak Türkmen Cephesinin (ITC) Erbil il binasında gerçekleştirilen anma törenine, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Bakanı Aydın Maruf ve çok sayıda Türkmen katıldı.

Başkonsolos Hakan Karaçay etkinlikte yaptığı konuşmada, "Türkmenler Irak'ın asli unsurlarıdır ve modern tarih boyunca Irak'ın birlik ve beraberliğinin teminatı olmuşlardır." dedi.

Türkmenlerin farklı dönemlerde ve farklı kesimler tarafından hedef alındıklarını aktaran Karaçay, tüm bunlara rağmen Türkmenlerin milli iradesinin kırılmadığını, milli davalarından vazgeçmediklerini ifade etti.

Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Türkmenlerin kendi milli davalarına sahip çıkacaklarına inandıklarını belirten Karaçay, Türkmenlerin siyasetten ticarete, sanattan bilime ve hayatın her alanında hak ettikleri gibi temsil edilmelerini arzuladıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman Türkmenlerin yanında olduklarını ve onları yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Karaçay, 14 Temmuz Kerkük katliamında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.