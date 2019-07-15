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Erbil'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 20:56 | Son Güncelleme

Erbil'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

ERBİL (AA) - Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler için anma töreni düzenledi.

Irak'ın Erbil kentinde bir otelde düzenlenen anma törenine Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, yerel yetkililer, Erbil'deki Türkmen parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Başkonsolos Karaçay, törende yaptığı konuşmada, "Devletimize, milletimize, hükümetimize ve hepimizin geleceğine kasteden FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı mücadele ederken şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi ve korkusuzca mücadele ederken yaralanan gazilerimizi anmak üzere burada toplandık." dedi.

Karaçay, terör örgütü tarafından planlanan ve örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine sızdırılmış mensupları tarafından emir komuta zinciri dışına çıkılmak suretiyle gerçekleştirilen darbe teşebbüsünün Türkiye'nin bugüne kadar maruz kaldığı en büyük terör saldırısı olduğunu ifade etti.

Bu terör saldırısını gerçekleştirenlerin sergiledikleri vahşetin ve ihanetin benzerinin Türk tarihinde görülmediğini dile getiren Karaçay, 15 Temmuzun tüm boyutlarıyla anlaşılabilmesi için FETÖ'nün on yıllar boyunca okul ve dershanelerden başlayarak oluşturduğu karanlık şebekenin ve daha önce gerçekleştirdiği eylemlerin de göz önünde bulundurulmasının elzem olduğunu söyledi.

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına karşı uzun soluklu bir mücadele yürütülmesi gerektiğine dikkati çeken Karaçay, "Hükümetimiz bu doğrultudaki çalışmalarını tam kararlılıkla sürdürecektir." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Erbil Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay

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