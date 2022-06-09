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Erbil'de ABD Konsolosluğu Yakınında Drone Patladı

09.06.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak’ın kuzeyindeki Erbil kentinde bir insansız hava aracının (drone) patlaması sonucu 3 kişi yaralandı, birkaç araç da hasar gördü. BM Irak Yardım Misyonu, "Patlayıcı yüklü drone Erbil-Pirmam yoluna düşerek, sivillerin yaralanmasına ve hasara neden oldu" açıklamasında bulundu

Erbil'de ABD Konsolosluğu Yakınında Drone Patladı

Irak’ın kuzeyindeki Erbil kentinde bir insansız hava aracının (drone) patlaması sonucu 3 kişi yaralandı, birkaç araç da hasar gördü.

Reuters haber ajansının yerel kaynaklara dayandırdığı haberde, drone'un Erbil'in dış mahallelerindeki Pirmam yolu üzerinde yerel saatle 21.35’te patladığı belirtildi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan iki güvenlik kaynağı, insansız hava aracının düşürüldüğünü söylerken, olayı üstlenen olmadı.

Bir güvenlik kaynağı daha önce yaptığı açıklamada "ABD'nin Erbil Konsolosluğunu hedef alan bir insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini" söylemiş, ancak daha fazla ayrıntı vermemişti.

Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi olayın ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesut Barzani ile yaptığı telefon görüşmesinde, “Bağdat'ın olayın faillerden hesap sorulması için Erbil ile işbirliği yapacağını” söyledi.

BM Irak Yardım Misyonu ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Patlayıcı yüklü drone Erbil-Pirmam yoluna düşerek, sivillerin yaralanmasına ve hasara neden oldu. Bir başka pervasız olay daha. Daha önce de belirtildiği üzere, Irak'ın kendini silahlı hakem ilan edenlere ihtiyacı yoktur. Devlet otoritesinin tesis edilmesi elzemdir. Failler biliniyorsa, onları çağırın ve hesap sorun" ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Irak
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