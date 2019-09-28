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Erbil'de gözaltına alınan oğlundan haber alamıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 11:35 | Son Güncelleme

IRAK'ın Erbil kentinde 10 Temmuz günü peşmerge tarafından gözaltına alınan Şırnaklı Cesur Alayanak'tan (18) haber alınamıyor.

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- IRAK'ın Erbil kentinde 10 Temmuz günü peşmerge tarafından gözaltına alınan Şırnaklı Cesur Alayanak'tan (18) haber alınamıyor. Çocuklarının akıbetinden endişe eden aile, yetkililerden yardım istedi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde oturan Cesur Alayanak, gezmek için gittiği Irak'ın Erbil kentinde, peşmerge tarafından henüz öğrenilemeyen nedenle gözaltına alındı. Durum öğrenip hemen Erbil'e giden Mehmet Halil Alayanak (53), peşmerge yetkilileriyle görüştü. Yapılan görüşmede oğlunun kısa bir süre sonra serbest bırakacağını öğrenen baba, tekrar Silopi'ye döndü.

Evine dönen Alayanak, 10 Temmuz gününden bu yana oğlundan gelecek haberi bekliyor. Türk yetkililerden yardım talebinde bulunan Mehmet Halil Alayanak, "Çocuğum gözaltına alındıktan sonra kendisini bir daha göremedim. Ama oradan hep bize cevap geliyor, ‘Buradadır, rahat olun ifadesini alıp bırakılacaktır’ diyorlar. Ne için gözaltında bilmiyoruz. 2,5 aydır cevap bekliyoruz. Net bir bilgi alamıyoruz. Kafamız son derece karışık. İçimizde huzur yok. Her gün ağlıyoruz" dedi.

Cemile Alayanak da oğlunun kendilerine teslim edilmesi çağrısında bulundu.

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