HABER

Erbil'de Hitex Teknoloji Fuarı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 12:20 | Son Güncelleme

Erbil'de Hitex Teknoloji Fuarı açıldı

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde bu yıl birincisi düzenlenen "Hitex Teknoloji Fuarı" açıldı.

Teknoloji firmaları tarafından geliştirilen başta akıllı ev sistemleri olmak üzere birçok ürününün sergilendiği fuara yerli ve yabancı onlarca firma katıldı.

Fuar organizatörü Raber Kerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fuara olan ilgi büyük. Ziyaretçiler burada akıllı ev sistemleri başta olmak üzere birçok ürünü yakından görme ve inceleme fırsatı buluyor." dedi.

Öte yandan ülkede faaliyet gösteren bir teknoloji firmasının çalışanı Zekeriya Ziyad, geliştirdikleri uzaktan kontrol sisteminin fuarda büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Ülkede yaşanan uzun süreli elektrik kesintileri nedeniyle elektronik cihazların zarar gördüğünü anlatan Ziyad, "Buna çare olarak geliştirdiğimiz sistemle elektronik cihazlar gücünü kontrol edebilecek. Yangın tehlikesine karşı da özel bir yazılım geliştirdik. Kurduğumuz sistemle evde ya da iş yerinde herhangi bir yangın durumunda telefona uyarı mesajı geliyor." dedi.

Ziyad ayrıca robotların farklı hareketler yapabilmesini sağlayan özel bir yazılım geliştirdiklerini aktardı.

PARTNER"Biz böyle mutluyuz""Biz böyle mutluyuz"
Fuhuş çetesini cezaevinden yönetmişlerFuhuş çetesini cezaevinden yönetmişler
Tarihi top namlusunda şaşkınlık veren kedi yuvasıTarihi top namlusunda şaşkınlık veren kedi yuvası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erbil Fuar organizatörü Raber Kerim Hitex teknoloji Fuarı ırak

En Çok Okunan Haberler

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bomba süsü verilmiş düzenek polisi alarma geçirdi

Bomba süsü verilmiş düzenek polisi alarma geçirdi

Fuhuş çetesini cezaevinden yönetmişler

Fuhuş çetesini cezaevinden yönetmişler

FETÖ ihanete böyle hazırlandı: Sivil imamlar

FETÖ ihanete böyle hazırlandı: Sivil imamlar

FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına operasyon

Yemek için dakikalarca kuyruk beklediler!

Yemek için dakikalarca kuyruk beklediler!

Çanakkale Savaşı'na bir de böyle bakın! İşte hiç görülmemiş fotoğraflar

Çanakkale Savaşı'na bir de böyle bakın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.