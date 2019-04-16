Erbil'de Hitex Teknoloji Fuarı açıldı

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde bu yıl birincisi düzenlenen "Hitex Teknoloji Fuarı" açıldı.

Teknoloji firmaları tarafından geliştirilen başta akıllı ev sistemleri olmak üzere birçok ürününün sergilendiği fuara yerli ve yabancı onlarca firma katıldı.

Fuar organizatörü Raber Kerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fuara olan ilgi büyük. Ziyaretçiler burada akıllı ev sistemleri başta olmak üzere birçok ürünü yakından görme ve inceleme fırsatı buluyor." dedi.

Öte yandan ülkede faaliyet gösteren bir teknoloji firmasının çalışanı Zekeriya Ziyad, geliştirdikleri uzaktan kontrol sisteminin fuarda büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Ülkede yaşanan uzun süreli elektrik kesintileri nedeniyle elektronik cihazların zarar gördüğünü anlatan Ziyad, "Buna çare olarak geliştirdiğimiz sistemle elektronik cihazlar gücünü kontrol edebilecek. Yangın tehlikesine karşı da özel bir yazılım geliştirdik. Kurduğumuz sistemle evde ya da iş yerinde herhangi bir yangın durumunda telefona uyarı mesajı geliyor." dedi.

Ziyad ayrıca robotların farklı hareketler yapabilmesini sağlayan özel bir yazılım geliştirdiklerini aktardı.

