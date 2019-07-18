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Erbil'de şehit edilen diplomat, Ankara'da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 18:12 | Son Güncelleme

IRAK'ın Erbil kentinde silahlı saldırıda şehit olan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin (38) cenazesi, Ankara'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Erbil'de şehit edilen diplomat, Ankara'da toprağa verildi

İrfan ÖZŞEKER-Muhammet BAYRAM-Harun ÖZALP/ ANKARA, (DHA)- IRAK'ın Erbil kentinde silahlı saldırıda şehit olan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin (38) cenazesi, Ankara'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Irak'ın Erbil kentindeki Havaalanı Caddesi üzerinde, restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin cenazesi, bugün Ankara'ya getirildi. Şehit Köse için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mit Müsteşarı Hakan Fidan, kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
'OĞLUM SEN ÖLMEDİN'
Törende, şehidin annesi Sıdıka, babası Ramazan ve diğer yakınları taziyeleri kabul ederken büyük üzüntü yaşadı. Yakınları, Köse'nin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak ağladı. Şehit Köse'nin cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından polislerin omzunda cenaze aracına taşındı. Şehidin babası Ramazan Köse bu sırada "Oğlum sen ölmedin" diyerek gözyaşı döktü. Osman Köse'nin cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
2 HAFTA SONRA TÜRKİYE'YE DÖNECEKTİ
Şehit Osman Köse'nin, 6 aylık geçici görevlendirme ile yaklaşık 5,5 ay önce Erbil'de göreve başladığı ve 2 hafta sonra görevini tamamlayıp, Kurban Bayramı öncesi Türkiye'ye döneceği öğrenildi. Evli ve 1 çocuk babası şehit Osman Köse'nin Kurban Bayramı'nı Mersin'de geçirip, Ankara'daki görevine devam etmeyi düşündüğü belirtildi. Adıyaman'ın Kahta ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Osman Köse'nin anne ve babası Mersin'de, kendisi de eşiyle birlikte Ankara'da oturuyordu.

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