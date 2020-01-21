Erbil'de Türk diplomat Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 1 kişi daha yakalandı

Olay, geçen yıl 7 Temmuz'da Erbil'in işlek bölgelerinden olan Havaalanı Caddesi'nde, üzerinde otelin de bulunduğu iş merkezinin girişinde yer alan ve güvenlik görevlilerinin giriş çıkışları kontrol ettiği restoranda meydana geldi. Sivil kıyafetle giren PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse şehit oldu, 2 Iraklı ise hayatını kaybetti.

Saldırının ardından MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda terörist V.A. geçen yıl 29 Kasım'da, M.B. ise 26 Aralık'ta Şırnak'ta yakalanıp tutuklandı.

BUGÜN ŞIRNAK'A GEÇMEK İSTERKEN YAKALANDI

Tutuklanan iki terörist ile aynı dosya kapsamında arandığı tespit edilen ve hakkında 'terör örgütüne üye olma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma ve kasten adam öldürme' suçlarından yakalama kararı bulunan F.Ç. bugün Habur Kara Hudut Sınır Kapısı'ndan Şırnak'a geçmek isterken güvenlik güçlerince yakalandı.

F.Ç. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

