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Erbil'de Türk Diplomatı Öldürenlere İdam Cezası

11.02.2020 15:18 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesinin Başkenti Erbil’de Türk diplomat Osman Köse ve iki Irak Kürdistan Bölgesi vatandaşını öldüren iki kişi idam cezasına çarptırıldı

Erbil'de Türk Diplomatı Öldürenlere İdam Cezası

Irak Kürt Bölgesinin Başkenti Erbil’de Türk diplomat Osman Köse ve iki Irak Kürdistan Bölgesi vatandaşını öldüren iki kişi idam cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl Temmuz ayında meydana gelen olayın ardından düzenlenen operasyonlarda aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın kardeşi Mazlum Dağ’ın da bulunduğu 6 kişi yakalandı. Haklarında dava açılan 6 kişi Erbil 2. Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başlandı.

Sanıklar bugün son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti olaya doğrudan karışan 2 kişiyi idamla cezalandırırken, 1 kişiye bir yıl hapis cezası, 3 kişiye de ikişer yıl hapis cezası verdi. Mahkemenin hangi isimlere idam cezası verdiği açıklanmadı.

17 Temmuz 2019’da başkent Erbil’de gerçekleştirilen saldırıda Türk diplomat Osman Köse ve Osman Muhammed Ali ile Beşdar Ramazan Salih öldürülmüştü.

Kürt Bölgesi yasalarına göre idam cezasının, önce istinaf ve temyiz mahkemelerinde onaylanması gerekiyor. Onay sürecinin ardından karar Bölge Başkanı Neçirvan Barzani’nin onayına sunulacak. Cezalar Barzani’nin onaylaması halinde infaz edilebilecek.

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