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Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 16:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah’tan rahmet diliyorum"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Twitter hesabından, Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Faillerin bulunması için girişimlerin sürdüğünü bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir."

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Erbil'de Türk diplomatlara silahlı saldırı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter

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