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Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2019 16:51 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "Ülkemizin çıkarlarını korumak ve dünyaya mesajını hayata geçirmek için gayret ediyorlar. Bu uğurda lanetli saldırılara uğrayıp şehadet mertebesine erenleri hiçbir zaman unutmayacağız"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizin çıkarlarını korumak ve dünyaya mesajını hayata geçirmek için gayret ediyorlar. Bu uğurda lanetli saldırılara uğrayıp şehadet mertebesine erenleri hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki görevlinin şehit olduğu saldırıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Erbil Başkonsolosluğunda bir görevlinin Başkonsolosluk dışında uğradığı silahlı saldırı neticesinde şehit olduğunu öğrendiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesinin ve milletimizin başı sağolsun. Dünyanın her yerinde milletimizin talimatlarını yerine getirmek için fedakarca çalışan görevlilerimiz var.

Barış içinde bir dünya için ve ülkemizin insanlığa mesajını hayata geçirmek için fedakarca çalışıyorlar. Ülkemizin çıkarlarını korumak ve dünyaya mesajını hayata geçirmek için gayret ediyorlar. Bu uğurda lanetli saldırılara uğrayıp şehadet mertebesine erenleri hiçbir zaman unutmayacağız. Rahmet diliyoruz."

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi

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