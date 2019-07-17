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Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 17:24 | Son Güncelleme

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği: "Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomata yönelik çirkin saldırıyı kınıyoruz"

BAĞDAT (AA) - ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatın şehit edildiği silahlı saldırıyı kınadı.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomata yönelik çirkin saldırıyı kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk diplomasi camiasına başsağlığı diliyoruz. Irak'taki yabancı diplomatların ve misyon temsilciliklerinin korunması için dayanışma içerisindeyiz."

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir kişi şehit olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Erbil ırak

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