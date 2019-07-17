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Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 19:06 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Bütün komşularımızın, bütün ülkelerin şunu bilmesi lazım; bizim diplomatlarımız, yurt dışında çalışan arkadaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyorlar. Onlara yapılan her saldırı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılmış bir saldırıdır ve biz bunu asla ve asla hoş görmeyiz ve bunun mutlaka nedenlerini öğrenmek isteriz" - "Gerek Bağdat gerek Erbil ile görüşmeler devam ediyor. Umarım önümüzdeki süreç içinde failler yakalanır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün komşularımızın, bütün ülkelerin şunu bilmesi lazım; bizim diplomatlarımız, yurt dışında çalışan arkadaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyorlar. Onlara yapılan her saldırı Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış bir saldırıdır ve biz bunu asla ve asla hoş görmeyiz ve bunun mutlaka nedenlerini öğrenmek isteriz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit edildiği saldırıya ilişkin İstanbul dönüşü, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erbil'den acı bir haber geldiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanlığına bağlı görevlinin, bir lokantada saldırıya uğramasının ve hayatını kaybetmesinin, herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

Saldırının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradığını ve kendisinden bilgi aldığını aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bazı bilgiler verdi Sayın Dışişleri Bakanı. Tabi faillerin yakalanması en büyük arzumuz. Gerek Bağdat gerek Erbil ile görüşmeler devam ediyor. Umarım önümüzdeki süreç içinde failler yakalanır. Biz önce şunu ifade etmek isteriz. Bütün komşularımızın, bütün ülkelerin şunu bilmesi lazım; bizim diplomatlarımız, yurt dışında çalışan arkadaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyorlar. Onlara yapılan her saldırı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılmış bir saldırıdır ve biz bunu asla ve asla hoş görmeyiz ve bunun mutlaka nedenlerini öğrenmek isteriz. Erbil ve Bağdat bu bağlamda gerekli özeni umuyorum göstereceklerdir. Faillerin bir an önce bulunması ve gerekli cezanın verilmesi konusunda çaba harcamalarını isteriz, bu da bizim en büyük dileğimizdir."

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Erbil

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