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Erbil'deki 21. Uluslararası Gıda, Ambalaj ve Tarım Ürünleri Fuarı'na Türk firmalardan yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 17:58 | Son Güncelleme

Erbil'deki 21. Uluslararası Gıda, Ambalaj ve Tarım Ürünleri Fuarı'na Türk firmalardan yoğun ilgi

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Gıda, Ambalaj ve Tarım Ürünleri Fuarı'na, Türk firmalar yoğun katılım gösterdi.

Fuarın açılışına, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sanayi ve Ticaret Bakanı Kemal Muslim, IKBY Bölge Bakanı Aydın Maruf, Erbil Valisi Ferset Sofi, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ile diğer yetkililer katıldı.

94 Türk firmanın katıldığı fuardaki stantları dolaşan Başkonsolos Karaçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye tarafından fuara katılımın yoğunluğuna dikkati çekerek, "IKBY de Türkiye'nin Irak pazarına açılan tek kapısı. Temennimiz daha güçlü daha geniş iş bağlantılarının kurulabilmesidir. Bu fuarın, Türkiye-Irak ve IKBY ile ticaret hacmine katkıda bulunacağına inanıyoruz." dedi.

Türkiye'nin Irak ile ticaret hacminde bu yıl artış olduğunu vurgulayan Karaçay, şöyle devam etti:

"Bu yıl eylül ayı itibarıyla tüm ülkeyle ticaret hacmimiz 6,3 milyar dolar. Geçen yıla göre yaklaşık yüzde 6 artış söz konusu. Bu tabii eylül ayı itibarıyla resmi veriler. Bunun artarak devam etmesini arzu ediyoruz."

Gaziantep merkezli İkbal Ambalaj Firması yöneticilerinden İbrahim Güvenç de her yıl düzenli olarak bu fuara katıldıklarını ve ürünlerini tanıtıp ticaret yaptıklarını belirtti. Türk ürünlerinin kalitesi dolayısıyla birçok ülkede rağbet gördüğünü dile getiren Güvenç, ürünlerin kalitesi ve hızlı teslimat garantisi nedeniyle tercih edildiğini aktardı.

Bugün kapılarını açan, 11 ülkeden 172 firmanın katıldığı fuar, 4 gün sürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Erbil Fuar Hakan Karaçay Türk firmaları

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