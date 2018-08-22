HABER

Erbil'deki hayvan pazarında kurbanlık develer satışta

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 17:06 | Son Güncelleme

Irak'ın güney kentlerinden Erbil'deki hayvan pazarına getirilen develer, kurbanlık bakan alıcıların ilgisini çekiyor

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil kentindeki hayvan pazarında, diğer büyük ve küçükbaş hayvanların yanı sıra develer de Kurban Bayramı'nda satışa çıkarıldı.

Irak'ın güney kentlerinden Erbil'deki hayvan pazarına getirilen develer, kurbanlık bakan vatandaşların ilgisini çekiyor.

Deve satıcısı Tahsin Mevlüd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son 3 yıldır Irak'ın güney kentlerinde IKBY'ye deve getiriyoruz. Burada bulunan develeri bayramda satışa çıkardık. Şu ana kadar 30 kurbanlık deve sattık." dedi.

- 2 bin dolardan alıcı buluyor

Pazarda bulunan develerin ağırlığının 400-500 kilogram olduğunu söyleyen Mevlüd, develerin yaklaşık 2 bin dolardan alıcı bulduğunu söyledi.

Mevlüd, kurbanlık develerin daha çok Araplar tarafından alındığını belirterek, "Deve eti diğer etlere göre daha az yağlı. O yüzden ilgi görmeye başladı. Ayrıca son zamanlarda Erbil'de sadece deve eti pişiren bir lokanta açıldı." ifadelerini kullandı.

PARTNERAteşli avukat eski sevgilisine kızdı, pilot oldu Ateşli avukat eski sevgilisine kızdı, pilot oldu
Kuzey Ege'ye rezervasyonsuz gelen tatilciler açıkta kaldıKuzey Ege'ye rezervasyonsuz gelen tatilciler açıkta kaldı
Şırnak'ta öldürülen 2 PKK'lı, örgütün 'sözde' halkla ilişkiler sorumluları çıktıŞırnak'ta öldürülen 2 PKK'lı, örgütün 'sözde' halkla ilişkiler sorumluları çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deve Erbil hayvan pazarı IKBY kurban bayramı

En Çok Okunan Haberler

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

Trump'dan flaş karar! Avrupa Birliği'ne de ek vergi koyuyor

Trump'dan flaş karar! Avrupa Birliği'ne de ek vergi koyuyor

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Edin Visca Fenerbahçe'ye gidiyor

Edin Visca Fenerbahçe'ye gidiyor

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.