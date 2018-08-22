Erbil'deki hayvan pazarında kurbanlık develer satışta

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil kentindeki hayvan pazarında, diğer büyük ve küçükbaş hayvanların yanı sıra develer de Kurban Bayramı'nda satışa çıkarıldı.

Irak'ın güney kentlerinden Erbil'deki hayvan pazarına getirilen develer, kurbanlık bakan vatandaşların ilgisini çekiyor.

Deve satıcısı Tahsin Mevlüd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son 3 yıldır Irak'ın güney kentlerinde IKBY'ye deve getiriyoruz. Burada bulunan develeri bayramda satışa çıkardık. Şu ana kadar 30 kurbanlık deve sattık." dedi.

- 2 bin dolardan alıcı buluyor

Pazarda bulunan develerin ağırlığının 400-500 kilogram olduğunu söyleyen Mevlüd, develerin yaklaşık 2 bin dolardan alıcı bulduğunu söyledi.

Mevlüd, kurbanlık develerin daha çok Araplar tarafından alındığını belirterek, "Deve eti diğer etlere göre daha az yağlı. O yüzden ilgi görmeye başladı. Ayrıca son zamanlarda Erbil'de sadece deve eti pişiren bir lokanta açıldı." ifadelerini kullandı.

