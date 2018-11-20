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Erbil'deki Mevlit Kandili programları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 17:32 | Son Güncelleme

Erbil'deki Mevlit Kandili programları

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil kentinde, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili programları devam ediyor.

Kandil programları için kent merkezindeki camileri tercih eden Erbilliler, hep birlikte Türkçe, Kürtçe ve Arapça okunan mevlit ve ilahilere eşlik etti.

Kentteki çarşı esnafı ve Türkmen hayırseverler ise halka tatlı ile içecek ikram etti.

Mevlit Kandili münasebetiyle Erbil'deki camilerde düzenlenen bazı programlara Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf da katıldı.

Karaçay ve Maruf camilerde Erbil halkıyla bir araya gelme ve sohbet etme imkanı buldu.

Mevlit Kandili dolayısıyla bugün Irak genelinde resmî tatil ilan edilmişti.

Dün de Erbil Valiliği tarafından Tarihi Erbil Kalesi'nde Mevlit Kandili münasebetiyle bir program düzenlenmişti.

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Erbil'de Mevlit Kandili Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay

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