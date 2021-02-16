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Erbil’deki roketli saldırıda kullanılan araç bulundu

16.02.2021 09:57 | Son Güncelleme:
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, ABD’ye ait askeri üs yakınında bulunan Erbil Uluslararası Havalimanı ve bazı yerleşim alanlarına yönelik dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen roketli saldırıda kullanılan aracın bulunduğunu duyurdu.Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de bulunan ABD üssünün yakınlarındaki Erbil Uluslararası Havalimanı’na ve yerleşim alanlarına yönelik dün akşam saatlerinde roketli saldırı düzenlenmişti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, ABD’ye ait askeri üs yakınında bulunan Erbil Uluslararası Havalimanı ve bazı yerleşim alanlarına yönelik dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen roketli saldırıda kullanılan aracın bulunduğunu duyurdu.
Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de bulunan ABD üssünün yakınlarındaki Erbil Uluslararası Havalimanı’na ve yerleşim alanlarına yönelik dün akşam saatlerinde roketli saldırı düzenlenmişti. IKBY’ye bağlı Terörle Mücadele Birimi, Erbil’deki havalimanı ve yerleşim yerlerini hedef alan saldırıda kullanılan aracın bulunduğunu duyurdu. Üzerinde füze fırlatma rampası olan aracın, güvenlik ve koalisyon güçlerinin bölgede yaptığı arama çalışmaları sonucu bulunduğu aktarılan açıklamada, aracın bulunduğu bölgenin konumu hakkında net bilgi verilmezken, soruşturma bittikten sonra detaylı bilgilerin paylaşılacağı bildirdi.
Erbil’deki koalisyon güçlerini hedef alan saldırıda 1 sözleşmeli sivil personel, 4 sivil personel ile 1 ABD askeri yaralandı.

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