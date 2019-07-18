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Erbil'deki saldırıda yaralanan kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 02:19 | Son Güncelleme

Erbil'deki saldırıda yaralanan kişi hayatını kaybetti

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda yaralananlardan biri hayatını kaybetti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Adli Tıp Kurumundan bir yetkiliden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit edildiği saldırıda, başından aldığı kurşunla ağır yaralanan Beşdar Ramazan yaşamını yitirdi.

Ramazan'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumundan alınarak, ailesine teslim edildiği belirtildi.

Erbil makamlarından, konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının da hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Erbil ırak

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