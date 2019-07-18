Erbil’deki Saldırının Ayrıntıları Ortaya Çıkıyor

Irak’ın Erbil kentinde Türk konsolosluk çalışanlarına yönelik saldırının ayrıntıları ortaya çıkmaya başlıyor. Her ne kadar resmi makamlar henüz yeni bir açıklama yapmasalar da yerel kaynaklar saldırının düzenlendiği kafenin ve çevredeki güvenlik kameraları görüntülerinin saldırı anına dair ayrıntıları ortaya koyduğunu ifade ediyorlar.
Resmi kaynakların henüz doğrulamadıkları iddialara göre saldırganlar olay yerine önce olaydan yarım saat kadar önce araçla gelip keşif yaptı. Daha sonra Türk diplomatların kafeye geldikleri saatte onlar da gelip diplomatların olduğu masanın hemen karşısında bir yere oturup içecek sipariş ederek beklemeye başladı.
Erbil Başkonsolosluğu çalışanı Osman Köse hesabı ödemek üzere kasaya gittiğinde de saldırganlardan biri yanına giderek ucunda susturucu takılı silahla Köse’yi başından vurdu. Olay anında kafedekilerin yere yattıkları ancak biri kafede diğer hastanede hayatını kaybeden iki Kuzey Iraklınınsa ayağa kalktıkları ve o esnada saldırganlar tarafından vuruldukları iddia ediliyor.
Bu kişilerden Nariman Osman olay yerinde hayatını kaybetti. Beşdar Ramazan’sa ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak o da gece hastanede hayatını kaybetti.
Olay anında Türk diplomatların yanındaki kişilerden biri silahını çıkarıp saldırganlara ateş etti ve bir saldırganı yaraladı. Saldırganlar dışarıda kendilerini bekleyen araç ve diğer iki kişiyle birlikte olay yerinden kaçtı.
'Saldırı siyasi bir amaç taşıyor'
VOA Türkçe’ye açıklamalarda bulunan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Devlet Bakanı Aydın Maruf saldırının siyasi bir amaç taşıdığını savundu. Maruf son dönemde Türkiye ve Kuzey Irak arasındaki işbirliği ve yakınlaşmadan rahatsız olan odakların ilişkilerin bozulması amacıyla bu saldırıyı organize ettikleri değerlendirmesinde bulundu.
Maruf, asıl hedefin Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay olduğunu düşündüğünü söyledi. Olay anında Karaçay lokantada bulunmuyordu.
Erbil’in en güvenli bölgesinde bulunan kafe aynı zamanda bölgenin en büyük güvenlik şirketlerinden Falcon’un da merkez ofisinin bulunduğu binada yer alıyor.
Olay anında kafede bulunan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’nin yeğeni Metin Dilovan Barzani de bir açıklama yaparak olay anında kendisinin yara almadığını, bu yönde çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi.
Metin Dilovan Barzani, kendisi hakkında yaralandığın ya da öldüğü şeklinde haber yapan kurumlar hakkında da yasal haklarını kullanacağını açıkladı.
Yetkililer saldırganların bulunması amacıyla soruşturmanın sürdüğünü söylüyorlar ancak herhangi bir detay paylaşmıyorlar.
Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden Osman Köse’nin cenazesi dün gece Türkiye’ye getirildi ve bugün Ankara’da toprağa verildi.
Erbil Irak’ın en gelişmiş ve güvenli bölgesi olarak biliniyor. Şehir modern binaları, alışveriş ve iş merkezleriyle Irak’ın en önemli ticari ve siyasi bölgelerinden biri konumunda. Şehirde çok sayıda uluslararası şirket ve diplomatik misyon yer alıyor. Şehrin güvenlik yetkilileri bu olayın şehrin imajına zarar vermemesi adına her tür önlemin alındığını ve şehirdeki güvenlik uygulamalarının arttırıldığını söylüyorlar. Dün de saldırının ardından saldırganların yakalanması amacıyla tüm şehir giriş çıkışlarının kontrol altına alındığı açıklanmıştı.
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