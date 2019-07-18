Erbil’deki Saldırının Ayrıntıları Ortaya Çıkıyor

Irak’ın Erbil kentinde Türk konsolosluk çalışanlarına yönelik saldırının ayrıntıları ortaya çıkmaya başlıyor. Her ne kadar resmi makamlar henüz yeni bir açıklama yapmasalar da yerel kaynaklar saldırının düzenlendiği kafenin ve çevredeki güvenlik kameraları görüntülerinin saldırı anına dair ayrıntıları ortaya koyduğunu ifade ediyorlar.

Resmi kaynakların henüz doğrulamadıkları iddialara göre saldırganlar olay yerine önce olaydan yarım saat kadar önce araçla gelip keşif yaptı. Daha sonra Türk diplomatların kafeye geldikleri saatte onlar da gelip diplomatların olduğu masanın hemen karşısında bir yere oturup içecek sipariş ederek beklemeye başladı.

Erbil Başkonsolosluğu çalışanı Osman Köse hesabı ödemek üzere kasaya gittiğinde de saldırganlardan biri yanına giderek ucunda susturucu takılı silahla Köse’yi başından vurdu. Olay anında kafedekilerin yere yattıkları ancak biri kafede diğer hastanede hayatını kaybeden iki Kuzey Iraklınınsa ayağa kalktıkları ve o esnada saldırganlar tarafından vuruldukları iddia ediliyor.