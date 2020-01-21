HABER
  4. Erbil’deki Türk Diplomat Suikastında Bir Tutuklama Daha 

Erbil’deki Türk Diplomat Suikastında Bir Tutuklama Daha 

21.01.2020 20:56 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de geçen yıl Türk diplomat Osman Köse’nin öldürülmesine karıştığı gerekçesiyle bir kişi daha Türkiye’de yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı 

Erbil’deki Türk Diplomat Suikastında Bir Tutuklama Daha 

Geçen yıl Kasım ve Aralık aylarında MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün operasyonlarında, Türk diplomat Osman Köse’nin Erbil’de öldürülmesine karıştıkları iddiasıyla V.A. ve M.B. isimli iki şüpheli yakalanmıştı.

Şırnak’ta yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Bu operasyonların ardından çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri V.A. ve M.B ile aynı suçlardan aranan bir ismi daha yakaladı.

VOA Türkçe’nin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, hakkında “terör örgütüne üye olma ve devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma ve kasten adam öldürme” iddialarıyla yakalama kararı bulunan F.Ç., Habur Sınır Kapısından Türkiye’ye giriş yaparken yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erbil’de 17 Temmuz’da bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda Türk diplomat Osman Köse ile Beşdar Ramazan ve Nariman Osman adlı Iraklı Kürtler öldürülmüştü. Olayın ardından Kürt güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda, saldırının faillerinden Mazlum Dağ ve Muhammet Bisksiz ve kendilerine yardım eden üç kişiyi yakalandı.

Dağ’ın, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı. Şüpheliler Erbil’de ve Türkiye’de mahkemeye çıkmayı bekliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler en çok onları çekici buluyormuş! Erkekler en çok onları çekici buluyormuş!
Ahmet Kural ve Murat Cimcir İskenderu’nda hayranları ile buluştuAhmet Kural ve Murat Cimcir İskenderu’nda hayranları ile buluştu
Suriye’nin Keftnoran köyündeki saldırılarda ölü sayısı 8’e yükseldiSuriye’nin Keftnoran köyündeki saldırılarda ölü sayısı 8’e yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünya alarmda! İstanbul'da da önlemler alınıyor

Dünya alarmda! İstanbul'da da önlemler alınıyor

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Erotik dükkanda yarı çıplak poz verdi

Erotik dükkanda yarı çıplak poz verdi

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Akşener'den dikkat çeken erken seçim açıklaması

Akşener'den dikkat çeken erken seçim açıklaması

Türk işçilerin yarısı işten çıkarıldı! Sendikadan açıklama

Türk işçilerin yarısı işten çıkarıldı! Sendikadan açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var

TEM'de zincirleme kaza: Yaralılar var

Kırıkkale’de 'vurulan iğne kör etti' iddiası! Sayı 36'ya yükseldi

Kırıkkale’de 'vurulan iğne kör etti' iddiası! Sayı 36'ya yükseldi

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye edildi

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye oldu!

Erbil'de Türk diplomat Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 1 kişi daha yakalandı

Türk diplomatı şehit etmişlerdi! Yakalandı

Annesini bıçaklayan genç tutuklandı! İfadeleri kan dondurdu

Annesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu

Mide ve bağırsaklarında 100 paket metamfetamin tespit edilen 2 kişi tutuklandı

Mide ve bağırsaklarından 100 paket uyuşturucu çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.