Erbil’deki Türk Diplomat Suikastında Bir Tutuklama Daha 

Geçen yıl Kasım ve Aralık aylarında MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün operasyonlarında, Türk diplomat Osman Köse’nin Erbil’de öldürülmesine karıştıkları iddiasıyla V.A. ve M.B. isimli iki şüpheli yakalanmıştı.

Şırnak’ta yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Bu operasyonların ardından çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri V.A. ve M.B ile aynı suçlardan aranan bir ismi daha yakaladı.

VOA Türkçe’nin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, hakkında “terör örgütüne üye olma ve devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma ve kasten adam öldürme” iddialarıyla yakalama kararı bulunan F.Ç., Habur Sınır Kapısından Türkiye’ye giriş yaparken yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erbil’de 17 Temmuz’da bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda Türk diplomat Osman Köse ile Beşdar Ramazan ve Nariman Osman adlı Iraklı Kürtler öldürülmüştü. Olayın ardından Kürt güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda, saldırının faillerinden Mazlum Dağ ve Muhammet Bisksiz ve kendilerine yardım eden üç kişiyi yakalandı.

Dağ’ın, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı. Şüpheliler Erbil’de ve Türkiye’de mahkemeye çıkmayı bekliyor.

