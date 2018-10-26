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Erbil'deki uçak seferlerine toz bulutu engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 20:06 | Son Güncelleme

Erbil'deki uçak seferlerine toz bulutu engeli

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde akşam saatlerinde etkili olan toz bulutu nedeniyle tüm uçuşlar iptal edildi.

Erbil Uluslararası Havalimanı Basın Sorumlusu Talvan Siveyli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde etkili toz bulutunun Erbil'deki uçuşları etkilediğini belirtti.

Siveyli, toz bulutu ile rüzgarın etkili olduğu ve görüş mesafesinin düştüğü Erbil'de tüm uçuşların askıya alındığını ifade etti.

Irak'ta özellikle batı kesimlerdeki çöl ve kuraklık nedeniyle her yıl farklı zamanlarda toz bulutları etkili oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Erbil'deki uçuşlar hava trafiği toz bulutu

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