Erbil'den Ankara'ya "pul" yanıtı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), Türkiye'nin Papa Françesko'nun ziyareti sırasında basılan pullardan biriyle ilgili verdiği tepki üzerine açıklama yaptı.

IKBY hükümet sözcüsü Cutyar Adil, Türk Dışişleri Bakanlığının konuyla ilgili açıklamasına verdiği yanıtta, "Tasarlanmış herhangi bir pulun basımı için henüz bir onay kararı bulunmamaktadır" dedi.

Erbil merkezli Rudaw televizyonunun haberine göre Adil, pulların anayasa ve hukuka uygun bir şekilde dizayn edileceğini belirterek “Sanatçılar basılmasını istedikleri birkaç pul tasarladı, ancak şu ana kadar tasarlanmış herhangi bir pulun basımı için bir onay kararı söz konusu değildir" diye konuştu.

"Irak anayasasına saygılıyız"

IKBY Ulaştırma ve İletişim Bakanı Anu Cevher de, Papa’nın ziyaretini temsilen hazırlanan pulların “tasarım” olduğunu ve basım için henüz resmi olarak onaylanmadığını açıklamıştı.

Cevher, pula tepki gösteren Iraklı milletvekili Aliya Nassif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek "Bakanlığımızın her zaman anayasaya, Irak’ın egemenliğine, toprak ve halkına saygı çerçevesinde hareket ettiğini bir kez daha teyit ettik” dedi.