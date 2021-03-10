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Erbil'den Ankara'ya "pul" yanıtı

10.03.2021 21:49 | Son Güncelleme:
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Erbil'den Ankara'ya "pul" yanıtı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Papa ziyareti vesilesiyle basılan pullardan birinde Türkiye'ye ait toprakların "Kürdistan" haritası içinde gösterilmesiyle ilgili Ankara'nın açıklama talebine yanıt verdi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), Türkiye'nin Papa Françesko'nun ziyareti sırasında basılan pullardan biriyle ilgili verdiği tepki üzerine açıklama yaptı.

IKBY hükümet sözcüsü Cutyar Adil, Türk Dışişleri Bakanlığının konuyla ilgili açıklamasına verdiği yanıtta, "Tasarlanmış herhangi bir pulun basımı için henüz bir onay kararı bulunmamaktadır" dedi.

Erbil merkezli Rudaw televizyonunun haberine göre Adil, pulların anayasa ve hukuka uygun bir şekilde dizayn edileceğini belirterek “Sanatçılar basılmasını istedikleri birkaç pul tasarladı, ancak şu ana kadar tasarlanmış herhangi bir pulun basımı için bir onay kararı söz konusu değildir" diye konuştu.

"Irak anayasasına saygılıyız"

IKBY Ulaştırma ve İletişim Bakanı Anu Cevher de, Papa’nın ziyaretini temsilen hazırlanan pulların “tasarım” olduğunu ve basım için henüz resmi olarak onaylanmadığını açıklamıştı.

Cevher, pula tepki gösteren Iraklı milletvekili Aliya Nassif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek "Bakanlığımızın her zaman anayasaya, Irak’ın egemenliğine, toprak ve halkına saygı çerçevesinde hareket ettiğini bir kez daha teyit ettik” dedi.

Türk Dışişleri'nin tepkisi

Papa, Irak ziyareti çerçevesinde 7 Mart'ta Erbil'e gitmiş, IKBY Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı ziyaret anısına 6 farklı pul örneği bastırmıştı. Pullardan birinde Türkiye'nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerini de kapsayan bir haritaya yer verilmesi Ankara'nın tepkisini çekmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Bazı haddini bilmez IKBY yöneticileri bu ziyareti, Irak’ın komşu ülkelerinin toprak bütünlüklerine yönelik ham hayallerini açığa vurmak için kullanmaya yeltenmektedir. Bu tür sinsi emellerin ne şekilde hüsranla sonuçlandığı en iyi IKBY makamları tarafından hatırlanacaktır. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın bir an önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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