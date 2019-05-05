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Erbil'in Osmanlı yadigarı tarihi Kayseri Çarşısı'nda ramazan hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 20:21 | Son Güncelleme

Irak'ın Erbil kentindeki Osmanlı yadigarı tarihi Kayseri Çarşısı'nda ramazan hazırlıkları hızla devam ediyor

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentindeki Osmanlı yadigarı tarihi Kayseri Çarşısı'nda ramazan hazırlıkları hızla sürüyor.

Ramazan ayı dolayısıyla Erbil halkı, sahur ve iftar alışverişleri için Kayseri Çarşısı'na akın etti.

Osmanlı döneminde yapılan ve yaklaşık 200 yıllık bir tarihe sahip Kayseri Çarşısı'nda çok sayıda aktar, organik ürünler, şekerleme, ramazan şerbeti, geleneksel kıyafetler, kuruyemiş ve baharat satan dükkanlar bulunuyor.

Erbil'de her yıl olduğu gibi bu yıl da Kayseri Çarşısı ramazan dolayısıyla en çok uğranılan mekanlar arasında yer alıyor. Bölge halkı, ramazanda başta şerbet, gıda, turşu, baharat, kuruyemiş ve tatlı gibi ürünleri Kayseri ve Şeyhallah halk çarşılarından temin ediyor.

Kayseri Çarşısı'nda esnaflık yapan Şahavan Necat, AA muhabirine, ramazanda yapılan şerbetlerin çok rağbet gördüğünü belirterek, ramazan ayı boyunca her sofrada şerbet görmenin mümkün olduğunu söyledi.

Çeşitli şerbetler yapıp sattıklarını ifade eden Necat, "İnşallah ramazan ayı Müslümanlar için hayırlara vesile olur. Her şeyin daha güzel olmasını umut ediyorum." dedi.

Erbil'in Şeyhallah halk pazarında 20 yıldır turşuculuk yapan Velid Halid de ramazanda turşunun sofraların vazgeçilmezlerden biri olduğunu dile getirerek, "Ramazana hazırlık yaptık. Çünkü ramazanda vatandaşlar en çok turşu ve tatlıyı tercih ediyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Erbil ırak Ramazan

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