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"Ercan Havalimanı 2018'i 4 milyon artı yolcuyla kapattı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 11:49 | Son Güncelleme

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan: - "Şu andaki Ercan Havalimanı terminalimiz 2018'i 4 milyon artı yolcuyla kapattı" - "Ham fiyatlar olarak bakıldığında dünya standartlarının altında olan iletişim fiyatları, KDV ile birleştiğinde ve üzerine bu tip vergiler bindiğinde ister istemez yükseliyor. Bununla ilgili bir çalışmayı şu an Maliye Bakanlığı ile beraber yürütüyoruz" - "Her şeyin planlandığı gibi gitmesi durumunda 2022'nin başı itibarıyla gerçek anlamda ülkeye hizmet verebilecek bir yük limanımız olacak" - "Türkiye'de yaşayan KKTC vatandaşları, ehliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti ehliyetine çevirebiliyor. Aynı şekilde ülkemizde yaşayan Türkiye vatandaşları ehliyetlerini KKTC sürüş ehliyetine çevirebiliyor"

MUHAMMET İKBAL ARSLAN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, "Ercan Havalimanı terminalimiz 2018'i 4 milyon artı yolcuyla kapattı." dedi.

Bakan Atakan, KKTC'deki Ercan Havalimanı'nın inşaatı, ulaştırma, altyapı, iletişim maliyetleri ve adadaki trafik önlemleri gibi konularda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Globalleşen dünyada ekonomik aktivitelerin sağlıklı yürümesinin önemine dikkati çeken Atakan, KKTC'nin bir ada ülkesi olması nedeniyle ekonomisinin daha çok hizmet sektörüne dayandığını belirtti.

Atakan, geçen dönemde dış yatırımı çekme açısından bazı sıkıntılar yaşadıklarını; bunun, kendi iç düzenlemelerinden kaynaklandığını söyledi.

Bunları aşmaya yönelik ihtiyacın "KKTC 3. Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı"nın sonuç bildirgesinde de yer aldığını belirten Atakan, ekimde meclisin açılmasıyla yasalaşacak bazı tasarıların olduğunu kaydetti.

Atakan, "Bunları peyderpey hayata geçirip 2020 sonu itibarıyla önümüzdeki kontrol listesinde önemli bir bölümü geride bırakmayı planlıyoruz." dedi.

Ercan Havalimanı'nın, yenilenme sürecinde olduğunu ifade eden Bakan Atakan, şöyle devam etti:

"Şu andaki Ercan Havalimanı terminalimiz 2018'i 4 milyon artı yolcuyla kapattı. Ancak gerçek anlamda bir turizm ve yüksek öğrenim ülkesine hizmet verebilecek büyüklükte ve standartta değil. Apron ve pist yapımız şu anda geniş gövdeli uçaklara hizmet verebilecek yapıda değil. Bu atılımları tam anlamıyla hayata geçirebilmek için bir an önce Ercan Havalimanı'nın, mevcut inşası süren terminalin hayata geçmesi gerekiyor."

Atakan, dünyada en fazla noktaya seferler düzenleyen havayolu şirketi THY'nin, kendileri için büyük bir şans olduğunu vurguladı.

- "Yeni terminalin açılışında 6-7 aylık bir gecikme yaşayacağız"

Bakan Atakan, Ercan Havalimanı'nın kısa sürede yenilenmesini arzu ettiklerini dile getirerek, "Burada yaklaşık 6-7 aylık bir gecikme yaşayacağız. Buna bağlantılı olarak çeşitli bölge ülkelerinden yenilenen havalimanına ve Türkiye'deki bazı meydanlara iniş yaparak uçuş getirme yönünde bazı çalışmalarımız var." dedi.

Yurt dışında yaşayan bazı KKTC vatandaşlarının, bölgesel hava yolu şirketi kurma yönünde çalışmaları olduğunu anlatan Atakan, bütün bunlar gerçekleştiğinde, Ercan Havalimanı'nın, çekim noktası olabileceğine işaret etti.

Atakan, mevcut sorunları THY'nin marka gücüyle aşabileceklerine de vurgu yaptı.

Türkiye'nin bazı şehirlerine direkt seferler başlatabileceklerini de ifade eden Atakan, aslında yeni Ercan Havalimanı'nın 10 milyon yolcuya göre planlandığını ancak 2020, 2021 ve 2022'de 5 milyon artıya ulaşmak gibi daha ayakları yere basan hedefler koyduklarını dile getirdi.

- "KKTC'deki iletişim ücretleri"

Öte yandan Atakan, KKTC'deki iletişim ücretlerinin düşürülmesiyle ilgili çalışmalarının olduğunu belirterek, "Ham fiyatlar olarak bakıldığında dünya standartlarının altında olan iletişim fiyatları, KDV ve üzerine bu tip vergiler (özel iletişim vergisi) bindiğinde ister istemez biraz yükseliyor. Bununla ilgili bir çalışmayı şu an Maliye Bakanlığı ile beraber yürütüyoruz. Dünyadaki çeşitli uygulamaları baz aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle mobil operatörlerin halihazırda vermek zorunda kaldığı hizmetin de iletişim ücretlerinde etkili olduğunu ifade eden Tolga Atakan, altyapı noktasında bazı eksikliklerin bulunduğunu, iyileştirme çalışmaları planladıklarını kaydetti.

Atakan, mevcut altyapıyı, fiber optik altyapıyla değiştirmek istediklerine işaret ederek, "Böylelikle biraz geç kaldığımız teknoloji bağımsız frekans ihalesini de 4G ve 5G operasyonları için 2020 yılının ikinci yarısında hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bunları da toparladığımızda hem verilen hizmetin kalitesi artmış olacak, hem de özellikle son tüketiciye yansıyan ve sıklıkla şikayet konusu olan iletişim fiyatlarındaki problemler ortadan kaldırılmış olacak." diye konuştu.

- "Sağlıklı ve güzel işleyen yolcu terminallerimiz olacak"

KKTC ölçeğindeki ada ve ülkelere bakıldığında, özellikle yolcu ve yük taşımacılığında aslan payının, deniz yollarında olduğunu söyleyen Atakan, bu konudaki altyapı eksikliklerin varlığına dikkati çekti.

Aktif kullanılan iki limana sahip olduklarını hatırlatan Atakan, "Gazimağusa Limanı'mız daha çok yük ve cüzi bir şekilde yolcular tarafından kullanılıyor. Girne Turizm Limanı'mızın adı turizm liman ama turizm limanı olarak faaliyet gösteremiyor. Bunlar maalesef eksikliklerden kaynaklanıyor." dedi.

Atakan, KKTC'ye 2018'de deniz yollarıyla gelen yolcu sayısının sadece 250 bin olduğunu, az buldukları bu rakamı artırmak için geçen yıl kapsamlı çalışma başlattıklarını söyledi.

Deniz taşımacılığı alanında teknik ve idari şartlarda hazırlıklarının devam ettiğini, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da destekçileri olduğunu anlatan Atakan, şöyle devam etti:

"Ekim ayı gibi şartnameyi hazırlayıp kasım ayında kamu-özel ortaklığıyla birlikte her iki limanımızı da bir dönüşüm projesi ihalesi içine sokacağız. Her şeyin planlandığı gibi gitmesi durumunda 2022'nin başı itibarıyla gerçek anlamda ülkeye hizmet verebilecek bir yük limanımız olacak. Artık deniz yolları vasıtasıyla gelen turistlerin veya yolcuların iptidai koşullarla karşılaşmayacağı, sağlıklı güzel işleyen yolcu terminallerimiz olacak."

- "Asayiş konusunda bazı sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı"

Atakan, lokasyonu belirlenen noktalarda MOBESE kameraları kurulması çalışmalarının da hızlandığını ifade ederek, "Bazı teçhizatlar ülkeye ulaşmaya başladı. Zaten KKTC Polis Genel Müdürlüğünün ekipleri, Türkiye'de İçişleri Bakanlığı bünyesinde bunların eğitimini almıştı. Nüfus artışlıyla bağlantılı olarak asayiş konusunda bazı sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Bunların önlenmesi, engellenmesi veya oluşundan sonra çözüme ulaştırılması noktasında bu sistem son derece elzem." ifadelerini kullandı.

Bakan Atakan, MOBESE sisteminin trafiği denetlemede de faydalı olacağını hatırlattı.

- "Bu, bizim yol altyapımızı önemli ölçüde rahatlatacak"

Ülkede son dönemde artan trafik kazalarına değinen Atakan, şöyle devam etti:

"Trafik kazalarıyla ilgili bir topyekun çalışma belli bir süredir devam ediyor. Bu noktadaki denetimler daha fazla artırılıyor. Altyapılara yönelik Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ile bizim Kara Yolları Dairemizin yapmış olduğu 2021'in yılının sonuna kadar sürecek olan bir plan var ki, bu konuda Anavatan'ın destekleriyle yürüttüğümüz 7 farklı proje var. Bu, bizim yol altyapımızı önemli bir ölçüde rahatlatacak."

Bakan Atakan, Türkiye ile KKTC arasında ehliyetlerin tanınmasına ilişkin de "Türkiye'de yaşayan, orada eğitim veya çalışma maksadıyla bulunan KKTC vatandaşları, ehliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti ehliyetine çevirebiliyor. Aynı şekilde ülkemizde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ehliyetlerini KKTC sürüş ehliyetine çevirebiliyor." diye konuştu.

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Ercan Havalimanı KKTC KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan

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