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ERCAN HAVALİMANI'NDAKİ GREV UÇAK SEFERLERİNİ ETKİLEDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 22:00 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı'nda, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, hükümet ile sürdürülen ek mesai görüşmelerinin sonuç vermemesi üzerine akşam saatlerinde greve başladı.

Anıl UÇAN/İSTANBUL,(DHA)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı'nda, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, hükümet ile sürdürülen ek mesai görüşmelerinin sonuç vermemesi üzerine akşam saatlerinde greve başladı. Grev nedeniyle Türk Hava yolları (THY)'nin 8 seferi iptal edildi. Edinilen bilgiye göre, KKTC’de ek mesai ödemelerinde kesintiler yapılması nedeniyle, Ercan’da kulede çalışan hava kontrolörleri iş bırakma eylemi başlattı. Eylem nedeniyle saat 19.00’dan itibaren KKTC'ye inişler ve kalkışlar durduruldu.Eylem nedeniyle Türk Hava Yolları(THY) 'nin 8 seferi iptal edildi. Bugün saat 22.00 ile yarın saat 08.00 arasında Atatürk Havalimanı kalkışlı 2, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 1, Ankara Esenboğa Havalimanı kalkışlı 1, Ercan Havalimanı kalkışlı 4 seferi iptal edildi.

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