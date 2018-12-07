Ercan Kesal, Hepsitv’ye konuk oldu

İSTANBUL, (DHA)-HEPSİBURADA’NIN Youtube kanalı Hepsitv, yazarlar ve okurları buluşturduğu yayınlarına devam ediyor. Programın moderatörlüğünü üstlenen yazar ve televizyoncu Yekta Kopan, ‘Evvel Zaman’ ve ‘Kendi Işığında Yanan Adam’ kitaplarının yazarı Ercan Kesal’ı ağırladı.

Hepsiburada’nın Youtube Kanalı Hepsitv üzerinden yayınlanan ‘Yekta Kopan’la Yazar Söyleşileri’ programının son konuğu Ercan Kesal oldu. Söyleşide yazar öncelikle sinema pratiğini yansıtacak, sinema teorisi üzerine düşünmeye yönlendirecek pek fazla kitap olmadığını, bunun da şanssızlık olduğunu ifade etti. Yayında ‘Kendi Işığında Yanan Adam’ kitabının, Ercan Kesal’ın kendi yolculuğu sırasında, yönetmen Metin Erksan’lı anıları olarak da ifade edilebileceği konuşuldu. Kesal, kitabında Metin Erksan’ın hayatının son demlerine eşlik edişini, onunla arkadaşlıklarını, yaptıkları sohbetleri anlattığını ve sadece sinema değil, insan halleri, memleket ve İstanbul hakkındaki sohbetlerine de kitapta yer verdiğini dile getirdi.

“YAŞASAYDI BÖYLE BİR KİTAPTAN MUTLU OLURDU”

Kitabında, Metin Erksan’ı adeta bir roman kahramanı gibi tasvir eden Ercan Kesal, “Tanıdığım Metin Erksan zor bir karakter, yazarken kuşkusuz eleştirilmekten tedirgin oldum, fakat ötelemedim. Bunlar yaşandı ve gerçek. Bunları ifade etmekle yükümlü olduğumu düşündüm. Erksan, yaşasaydı böyle bir kitaptan mutlu olurdu. Metin Erksan’ın böylesine tutkulu filmler yapmasının sebebi onun şaşırtıcı, beklenmedik, ayrıksı bir kişiliği olmasında yatıyor” dedi.

Kesal ayrıca Metin Erksan’ın tanıklık, yarenlik ve bir hikaye arayıcısı olma özellikleriyle bir star avcısı olduğunu belirtti. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit gibi isimleri keşfeden öngörülü bir kişi olduğunu vurguladı.

“METİN ERKSAN BİLİMSELLİĞE ÖNEM VEREN BİRİ “

Kesal kitabında Metin Erksan’ın herhangi bir konuda ne olursa olsun bilimselliğe önem veren biri olduğunu vurgulayarak “Ne, ne zaman, nasıl sorularına ayrıntılı cevaplar bulmaya çalışan, bilimsel bilgiye tüm kalbiyle inanan bir kişiydi. Erksan bilgisizlikten nefret ederdi. Ciddi bilgi birikimi olan, yaptığı ironiler ile var olan bir kişiydi” diye konuştu.



