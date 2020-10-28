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Ercan Kesal'ın Nasipse Adayız filmi Almanya'daki festivalde yarışacak!

28.10.2020 02:33 | Son Güncelleme:
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Ercan Kesal'ın Nasipse Adayız filmi Almanya'daki festivalde yarışacak!

Dünya prömiyerini Avrupa'nın önde gelen film festivallerinden Rotterdam Film Festivali'nde gerçekleştiren Ercan Kesal'ın yazıp yönettiği ödüllü filmi 'Nasipse Adayız' Uluslararası Mannheim - Heidelberg Film Festivali'nde yarışacak. Film Almanya'nın en köklü festivallerinden biri olan ve bu sene 69.su düzenlenecek Mannheim – Heidelberg Film Festivali'nde ilk kez Almanya'daki sinemaseverlerle buluşacak.

Katıldığı festivallerden ödülle dönen, Ercan Kesal'ın ilk uzun metrajlı filmi 'Nasipse Adayız' festival yolculuğuna devam ederken bir yandan da 30 Ekim'de Türkiye'de vizyona girmek için gün sayıyor. Türkiye'deki vizyonu sonrasında festival yolculuğunu kaldığı yerden sürdürecek film ilk olarak 12-22 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek Mannheim- Heildelberg Film Festivali'nde yarışacak.

ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ'NE DAMGA VURMUŞTU

Ercan Kesal'ın genç bir doktor olarak Beyoğlu belediye başkan aday adayı olmasını anlatan aynı adlı kitaptan uyarlanan ve otobiyografik özelliklere sahip olan film son olarak Türkiye'de 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin 'Ulusal Uzun Metraj Film' yarışmasında 'En İyi Film', 'En İyi Senaryo' ve 'Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen' ödülleri başta olmak üzere toplam 5 dalda ödül alarak törene damga vurmuştu.

Nasipse Adayız Afiş

Türkiye prömiyerini yaptığı İstanbul Film Festivali'nden de 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Kurgu' ve 'FIPRESCI En İyi Film' ödülleriyle dönen 'Nasipse Adayız', İstanbul'da bir belediyenin başkan aday adayı olan doktor Kemal Güner'in bir günde geçen trajikomik hikayesini konu alıyor.

Nasipse Adayiz-3
Filmin kadrosunda Ercan Kesal, Selin Yeninci, İnanç Konukçu ve Muttalip Müjdeci yer alırken Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta kadroya konuk olarak eşlik ediyor.

Nasipse Adayiz_1
Yapımcılığını Ay Yapım, Poyraz Film, Thalia Production ve Living Pictures gerçekleştirdiği film Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sırbistan Film Fonu tarafından desteklendi. Barbu Balasoiu'nun görüntü yönetmenliğini, Ali Aga'nın kurgusunu, Oya Köseoğlu'nun ise sanat yönetmenliğini yaptığı Türkiye-Sırbistan ortak yapımı 'Nasipse Adayız' 30 Ekim'de Bir Film dağıtımıyla Türkiye'de sinemalarda gösterime girecek.

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