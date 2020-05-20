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Erciş Belediyesinden zemin iyileştirme ve asfalt çalışması

VAN HABERLERİ  | 20.05.2020 10:59 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçede aralıksız devam eden zemin iyileştirme ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.İlçe genelinde sokağa çıkma kısıtlamasını adeta hizmet atağına dönüştüren Erciş Belediyesi, çarşı merkezi başta olmak üzere mahalleler, caddeler ve ara sokaklarda bozulan ve çukur oluşan yollarda zemin iyileştirme ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçede aralıksız devam eden zemin iyileştirme ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
İlçe genelinde sokağa çıkma kısıtlamasını adeta hizmet atağına dönüştüren Erciş Belediyesi, çarşı merkezi başta olmak üzere mahalleler, caddeler ve ara sokaklarda bozulan ve çukur oluşan yollarda zemin iyileştirme ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yol bakım ve onarım ekipleri tarafından Sahilkent Mahallesi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, işçilere de kolaylıklar dileyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte boş kalan cadde ve sokakları fırsata çevirdiklerini ifade eden Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ‘‘Bozulmaların meydana geldiği yollarda zemin iyileştirme çalışması yapılarak asfalt dökülüyor. İnşallah kalıcı bir şekilde, uzun süre halkımıza hizmet edecek. Yol bakım ve onarım çalışmalarımız ilçemiz genelinde aralıksız devam etmektedir. Ramazan sürecinde, hiçbir yorgunluk belirtisi göstermeden gecesini gündüzüne katan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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