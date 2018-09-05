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Erciş Devlet Hastanesi yeni binasına taşındı

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.09.2018 12:46 | Son Güncelleme

VAN’ın Erciş İlçe Devlet Hastanesi, 56 yıldır hizmet verdiği eski binasından, yapımı tamamlanan binaya taşındı.

Erciş Devlet Hastanesi yeni binasına taşındı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN’ın Erciş İlçe Devlet Hastanesi, 56 yıldır hizmet verdiği eski binasından, yapımı tamamlanan binaya taşındı.
Erciş’te 1962 yılından beri hizmet veren devlet hastanesi, 2011 yılındaki Van depreminde hasar gördü. Aynı yıl, Çınarlı Mahallesi'nde yeni hastane binasına yapımına başlandı. Çeşitli sorunlar nedeniyle bina 7 yılda tamamlanabildi. İlçe Devlet Hastanesi, 21 bin metrekarelik alanda 28 milyon 498 bin TL'ye mal olan, 224 yatak kapasiteli, tam donanımlı yeni binada hizmet vermeye başladı.
5 katlı yeni binasına taşınan devlet hastanesi, poliklinik sayısını 50'ye, doktor sayısını 71'e, diş hekimi sayısını da 7'ye çıkardı. Ayrıca yeni hizmet binasında 152 hemşire, 34 ebe ve 210 idari personel, temizlikçi, ve güvenlik personeli çalışacak.

FOTOĞRAFLI

Erciş Devlet Hastanesi yeni binasına taşındıErciş Devlet Hastanesi yeni binasına taşındıErciş Devlet Hastanesi yeni binasına taşındı

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