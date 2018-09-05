Erciş Devlet Hastanesi yeni binasına taşındı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN’ın Erciş İlçe Devlet Hastanesi, 56 yıldır hizmet verdiği eski binasından, yapımı tamamlanan binaya taşındı.
Erciş’te 1962 yılından beri hizmet veren devlet hastanesi, 2011 yılındaki Van depreminde hasar gördü. Aynı yıl, Çınarlı Mahallesi'nde yeni hastane binasına yapımına başlandı. Çeşitli sorunlar nedeniyle bina 7 yılda tamamlanabildi. İlçe Devlet Hastanesi, 21 bin metrekarelik alanda 28 milyon 498 bin TL'ye mal olan, 224 yatak kapasiteli, tam donanımlı yeni binada hizmet vermeye başladı.
5 katlı yeni binasına taşınan devlet hastanesi, poliklinik sayısını 50'ye, doktor sayısını 71'e, diş hekimi sayısını da 7'ye çıkardı. Ayrıca yeni hizmet binasında 152 hemşire, 34 ebe ve 210 idari personel, temizlikçi, ve güvenlik personeli çalışacak.
FOTOĞRAFLI
Parkta ilişkiye girdiler!
Rusya'dan 'çok kritik' İdlib mesajı
Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki işine son verildi (Şirin Payzın kimdir?)
Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı
24 Haziran seçimleri sonrası son anket! Metropoll yayınladı: Erdoğan'a görev onayı yüzde 44'e düştü
Devlet Bahçeli'den yerel seçim uyarısı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir
Profesörün eş isyanı: Geri verin
Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu
Tehditlerden korkup Loris Karius'u terk etmişti, şimdi o futbolcuyla birlikte
Faytoncunun ürken atı dehşet saçtı
Okuyucu Yorumları 0 yorum