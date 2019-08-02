HABER

Erciş doğal gaza kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 09:27 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesi doğal gaza kavuştu.

Erciş doğal gaza kavuştu

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesi doğal gaza kavuştu. Bir yıl önce başlayan çalışmalar sonucunda tamamlanan doğal gaz hattının ardından, ilçedeki TOKİ konutlarına gaz verilmeye başlandı.
Erciş Belediyesi ile Aksa Van Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında başlayan çalışmalar sonunda ilçeye doğal gaz akışı sağlandı. İlçedeki ilk doğal gaz ise Yukarı ve Aşağı TOKİ konutlarına verildi.
AKSA Van Şirketler Müdürü Hikmet Güler, Erciş'in Yukarı Toki konutlarına ilk gaz akışını verilmeye başlandığını belirterek, "Aşağı TOKİ'de gaz verme aşamasındayız. Bu sürecin hızlandırılması lazım. Kış mevsimi geldiğinde vatandaşlarımız sıkıntı yaşayacaklar.Vatandaşlardan doğal gazın bir an önce evlere çekilmesi yönünde büyük bir talep var. Bize müracaat etmeleri halinde biz hazırız. Hemen tesisatlarını çekip, doğal gazlarını bağlıyoruz. Burada kış çabuk geliyor. Biraz geç kalırsa vatandaş mağdur olabilir. Geçen yıl istasyonumuzu kurduk. Doğal gazın vatandaşlara avantajları hem ekonomik olarak yansıyacaktır, hem de çevresel açıdan yansıyacaktır" dedi.
TOKİ'de yaşayan Erdal Tetik ise ilçeye doğal gazın verilmesiyle birlikte kömür derdinden kortulduklarını söyledi. Tetik, "Doğal gaz bizim için çok güzel oldu. Çok ekonomik ve çok temiz olduğunu biliyoruz. Tesisatın çekilmesi çok büyük maliyetlere mal olmuyor. Çocuklarımızın geleceği içinde çevresel açıdan çok avantajlı. Bize bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Erciş doğal gaza kavuştuErciş doğal gaza kavuştuErciş doğal gaza kavuştuErciş doğal gaza kavuştu

PARTNERİşte Vikipedi hakkında az bilinen 15 ilginç gerçek!İşte Vikipedi hakkında az bilinen 15 ilginç gerçek!
Şampiyon futbolcu, inşaatlarda çalışıp harçlığını çıkarıyorŞampiyon futbolcu, inşaatlarda çalışıp harçlığını çıkarıyor
Cağ kebabında 'koyun- kuzu eti' sıkıntısıCağ kebabında 'koyun- kuzu eti' sıkıntısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 18 bine ulaştı

Bayram için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 18 bine ulaştı

En güzel Cuma mesajları 2019: Ağustos ayının ilk Cuma günü için çeşit çeşit Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları 2019: Ağustos ayının ilk Cuma günü için çeşit çeşit Cuma mesajları

HDP'li belediyeye iş için başvuran kadının taciz edildiği iddiasıyla ilgili yeni gelişme

HDP'li belediyedeki taciz iddiasında yeni gelişme

İstanbul Boğazı'nda nefes kesen tatbikat!

İstanbul Boğazı'nda nefes kesen anlar! Böyle kurtardılar

Adana’da nargile tütünü ve etil alkol operasyonu

Adana’da nargile tütünü ve etil alkol operasyonu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 Ağustos'ta çifte açılış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 Ağustos'ta çifte açılış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.