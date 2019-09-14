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Erciş merkezine yaban domuzları indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 17:37 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesine inen yaban domuzları bölge halkını korkuttu.  İlçenin Van yolu Caddesi'nde, sabah saatlerinde, görülen yaban domuzları bölge sakinlerine kısa süreli korku yaşattı. Aç kaldıkları için ilçe merkezine indikleri tahmin edilen yaban domuzlarını bir anda karşılarında gören sürücü ve yayalar kaçmaya başladı.

Erciş merkezine yaban domuzları indi

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van),(DHA)- VAN'ın Erciş ilçesine inen yaban domuzları bölge halkını korkuttu.
İlçenin Van yolu Caddesi'nde, sabah saatlerinde, görülen yaban domuzları bölge sakinlerine kısa süreli korku yaşattı. Aç kaldıkları için ilçe merkezine indikleri tahmin edilen yaban domuzlarını bir anda karşılarında gören sürücü ve yayalar kaçmaya başladı. Erciş Belediyesi'nde görevli Veteriner Hekim İhsan Çiftçi, bu konuda çok fazla ihbar aldıklarını söyledi.
Veteriner Hekim Çiftçi, "Bize bahçesinde domuz olduğuna dair şikayet geldi. Gidip baktığımızda bunların yaban domuzu olduğunu tespit ettik. Bizde Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü aradık. Onlarda bize gerekli işlemleri yapacaklarını söylediler. Şehir merkezine inmelerinin nedeni aç, susuz kalmış olabilirler. Bu bölgede daha önce bu hayvanlarla çok fazla karşılaşmadık. Bir araçtan da düşmüş olabilirler. Domuzlar, sıkıştırmayıp onları germediğiniz sürece saldırgan değildirler. Bu konuyla ilgili yetkili mercilere haber verdik. Onlarda gerekli müdahaleyi yapıyorlar" dedi.

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Erciş merkezine yaban domuzları indiErciş merkezine yaban domuzları indiErciş merkezine yaban domuzları indiErciş merkezine yaban domuzları indi

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