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Erciş’e şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 10:29 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yol inşaatında çalışan amca ve yeğen, terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda şehit düştü.Edinilen bilgilere göre, Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca dün akşam saatlerinde yapılan saldırı sonucunda 2 işçi şehit düştü.

Erciş’e şehit ateşi düştü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yol inşaatında çalışan amca ve yeğen, terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda şehit düştü.
Edinilen bilgilere göre, Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca dün akşam saatlerinde yapılan saldırı sonucunda 2 işçi şehit düştü. Van’ın Erciş ilçesi Gözütok Mahallesi nüfusuna kayıtlı şehitlerin Abdurrahman Bilici (56) ve yeğeni Sait Bilici (30) olduğu belirlendi.
Şehitlerin naaşları, öğle saatlerinde ilçeye getirilerek yapılacak törenin ardından Merkez Kara Yusuf Paşa Camisi’nde kılınacak namazın ardından Gözütok Mahallesi’nde toprağa verilecek.
Şehitlerden 8 çocuk babası Abdurrahman Bilici’nin bir önceki dönem Gözütok Mahallesi muhtarı olduğu öğrenildi.

Erciş’e şehit ateşi düştü

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