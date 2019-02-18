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Ercişli çocukların 'topaç' eğlencesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 16:11 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde çocuklar unutulmaya yüz tutmuş 'topaç' oyununu oynadı.

Ercişli çocukların 'topaç' eğlencesi

Barbaros KUL/ ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde çocuklar unutulmaya yüz tutmuş 'topaç' oyununu oynadı.
Van Yolu Mahallesi'nde bir araya gelen çocuklar çocuklar, topaç oyunu oynadı. Çocuklardan Yakup Yeşilırnak, ağır geçen kış şartlarında en eğlenceli oyunlarının topaç çevirmek olduğunu söyledi. Yeşilırmak," Sabah kalkıp dışarı çıktığımda mahalle çocuklarının bir arada topaç oyunu oynadıklarını gördüm. Büyüklerimiz eskiden bu oyunu sokak aralarında oynarmış, saatlerce eğlenirlermiş" dedi.

FOTOĞRAFLI

Ercişli çocukların 'topaç' eğlencesiErcişli çocukların 'topaç' eğlencesiErcişli çocukların 'topaç' eğlencesiErcişli çocukların 'topaç' eğlencesi

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