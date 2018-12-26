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Ercişli kuaför, uluslararası saç tasarım yarışmasında 1'inci oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 16:44 | Son Güncelleme

VAN'ın  Erciş ilçesinde yaşayan Serpil Durmaz (35), Antalya'da düzenlenen uluslararası saç festivali 'Vip Hair Fest 2018' e katıldı. Durmaz burada birincilik madalyasını alırken, bu ödülün kendisine moral olduğunu söyledi.   Erciş ilçesinin Gölağzı Mahallesi'nde yaşayan Serpil Durmaz, geçirdiği ağır romatizmal hastalık nedeniyle tedavi görmek için Ankara'ya gitti.

Ercişli kuaför, uluslararası saç tasarım yarışmasında 1'inci oldu

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van),(DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan Serpil Durmaz (35), Antalya'da düzenlenen uluslararası saç festivali 'Vip Hair Fest 2018' e katıldı. Durmaz burada birincilik madalyasını alırken, bu ödülün kendisine moral olduğunu söyledi.
Erciş ilçesinin Gölağzı Mahallesi'nde yaşayan Serpil Durmaz, geçirdiği ağır romatizmal hastalık nedeniyle tedavi görmek için Ankara'ya gitti. Yaklaşık bir yıldır Ankara'da bulunan Durmaz, bu süre içinde kendi mesleği olan kuaförlüğü devam ettirmek istedi. Bir yandan tedavisi devam eden Durmaz, çeşitli kuaför salonlarında çalışmaya başladı. Durmaz, bu sırada 21-25 Ekim'de Antalya'da düzenlenen uluslararası saç festivali 'Vip Hair Fest 2018'e katıldı. 15 ülkeden 350 seçkin eğitmen ve kuaföre ev sahipliği yapan festivalde, Durmaz saç tasarım yarışmasında birincilik madalyası aldı.
Geçirdiği hastalık nedeniyle zor günler geçirdiğini belirten Durmaz, "Tedavi sürecim uzun olduğu için boş oturmak istemedim. Kendi mesleğimi devam ettirmek için kuaför salonlarında çalışmaya başladım. Mesleğimi büyük bir aşkla yapıyorum. Kendimi her zaman daha da geliştirmek için çaba sarfediyorum. Bu ödül beni çok mutlu etti. Bu benim için çok önemliydi. Hem moral oldu hem de mesleğimi daha ileriye taşımam için motivasyon oldu" diye konuştu.

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Ercişli kuaför, uluslararası saç tasarım yarışmasında 1'inci olduErcişli kuaför, uluslararası saç tasarım yarışmasında 1'inci olduErcişli kuaför, uluslararası saç tasarım yarışmasında 1'inci olduErcişli kuaför, uluslararası saç tasarım yarışmasında 1'inci oldu

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