HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ercişli minik Ömür'den, Elazığ'a anlamlı yardım

Ercişli minik Ömür'den, Elazığ'a anlamlı yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 16:36 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan Eyüp Ömür Dindaroğlu (8), kumbarasında biriktirdiği harçlıklarıyla, depremde evleri hasar gören Elazığlı çocuklara oyuncak ve kırtasiye malzemesi aldı.

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan Eyüp Ömür Dindaroğlu (8), kumbarasında biriktirdiği harçlıklarıyla, depremde evleri hasar gören Elazığlı çocuklara oyuncak ve kırtasiye malzemesi aldı. Minik Ömür, kolinin içine duygularını anlatan mektup bıraktı.
23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de 2 büyük depremin meydana geldiği ve halen acıların taze olduğu Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan ilkokul 2'inci sınıf öğrencisi Eyüp Ömür Dindaroğlu, Elazığ'a anlamlı bir yardım kolisi gönderdi. Biriktirdiği harçlıklarıyla oyuncak ve kırtasiye malzemesi alan Eyüp Ömür Dindaroğlu, koliyi yetkililere teslim etti. Yardım kolisine, "Elazığlıların derdini en iyi bilen Ercişliler olarak yanınızdayız ve elimizde olan imkanları sizinle paylaşmak istedik. Biz kocaman bir aileyiz. Çünkü biz Türkiyeyiz. Ben 2/A öğrencisi Eyüp Ömer Dirdaroğlu olarak sizleri Alah'a emanet ediyorum. Erciş'ten kucak dolusu sevgiler" yazılı bir mektup bıraktı.
Dindaroğlu'nun Dayısı Gökhan Aldeşer (28) ise Ömür'in, sabah uyandığında televizyonu açarken depremde mağdur olan çocukları gördüğünü, çok etkilendiğini belirterek, "Bize, kumbarasında biriktirdiği parasıyla oradaki çocuklara oyuncak ve kitap almak istediğini söyledi. 8 yaşındaki bir çocuğun bu şekil düşüneceğini bilemezdik. Gurur duyduk. Ömür?ü aldığımız gibi önce kırtasiye gittik. Beğendiği kitapları aldı. Daha sonra da oyuncakçıya geçip, oyuncaklar aldık. 23 Ekim 2011 yılında biz de bir deprem yaşadık. Bu acıları en iyi biz biliriz. Yeğenim Ömür?ün biriktirdiği harçlıklardan aldığımız kitaplar ve oyuncakları, yine kendisinin yazdığı mektup ile paketleyip Elazığ?a gönderdik. Allah orada mağdur olan bütün kardeşlerimize yardım etsin" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Tayland’da korona virüsü nedeniyle tedavi gören 5 kişi taburcu olduTayland’da korona virüsü nedeniyle tedavi gören 5 kişi taburcu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

99 depremi görüntüleri Twitter'da gündem oldu

99 depremi görüntüleri Twitter'da gündem oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da arama kurtarma ekiplerinden duygusal tören!

Arama kurtarma ekiplerinden duygusal tören!

Son dakika: Ankara'daki köpek vahşetine 10'ar yıl hapis cezası

Köpek vahşetine 10'ar yıl hapis cezası

Son dakika: 5 PKK/YPG'li terörist gizlendikleri evde yakalandı

5 terörist gizlendikleri evde yakalandı!

Enkaz altından sağ olarak kurtulmuşlardı! Korku dolu anları anlattı: Son basamak kala...

Enkaz altından sağ olarak kurtulmuşlardı! Korku dolu anları anlattı: Son basamak kala...

Depremde panikle aşağıya atladı, bacağı ve kalça kemiği kırıldı

Depremde panikle aşağıya atladı, bacağı ve kalça kemiği kırıldı

AFAD'dan depreme yönelik 'hayat kurtaran' öneriler

AFAD'dan depreme yönelik 'hayat kurtaran' öneriler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.