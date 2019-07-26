Erciş'te 108 kök Hint keneviri ele geçirildi

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde, polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, bahçede 108 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Beyazıt Mahallesi Büyük Kanal Caddesi'ndeki bir evde, Hint keneviri yetiştirildiği ihbarıyla harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada 108 kök Hint keneviri ele geçirildi. Bahçe sahibi S.Ç. 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti' suçundan gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

