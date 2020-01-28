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Erciş'te, 132 metruk bina yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 17:46 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde tespit edilen metruk binaların yıkımı sürdürülüyor.

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) - VAN'ın Erciş ilçesinde tespit edilen metruk binaların yıkımı sürdürülüyor. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 223 metruk binadan 132'sinin yıkımının tamamlandığını söyledi.
Erciş'te belirlenen 223 metruk binanın yıkımına devam edilirken, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu, yıkımı yapılan Çınarlı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Mehmetbeyoğlu, metruk bina yıkımının, kamusal alanda huzur ve güvenliğin sağlanması açısından önemli olduğunu söyledi. Tespit edilen 223 metruk binadan 132'sinin yıkımının tamamlandığını belirten Mehmetbeyoğlu, "İçişleri Bakanlığı'mızın riyaseti kapsamında başlattığımız yıkımlar sürüyor. Bugün yıktığımız bina da bunlardan. Erciş Belediye Başkanlığımız ile Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle birlikte yıkımlar sürüyor. Yapılan planlama kapsamında geri kalan 91 binanın da hızlı şekilde yıkımını gerçekleştirerek modern şehir yaratabilmenin kolu olan konforlu alanlar oluşturmak istiyoruz. Bu kapsamda bize destek olan bütün Ercişli hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

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