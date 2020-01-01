HABER
  4. Erciş'te 15 yaşındaki Serkan, arazide ölü bulundu

Erciş'te 15 yaşındaki Serkan, arazide ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 09:40 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde 15 yaşındaki Serkan Taşdeniz'in boş arazide cesedi bulundu.

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde 15 yaşındaki Serkan Taşdeniz'in boş arazide cesedi bulundu. Taşdeniz'in vahşi hayvanlar tarafından öldürüldüğü üzerinde durulduğu belirtildi.
İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Kocapınar Mahallesi kırsalında boş arazide dün saat 21.00 sıralarında vatandaşlar bir çocuğun kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yüzü parçalandığı için tanınmayacak haldeki cesedin, yapılan araştırmada, evinden 6 saat önce çıkan Serkan Taşdeniz'e ait olduğu saptandı.
Vahşi hayvanlar tarafından boğulup, yüzünün parçalandığı üzerinde durulan Taşdeniz'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Erciş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayı duyup hastaneye gelen çocuğun yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi.

PARTNER Halife Harun Reşid'in altınları bulundu Halife Harun Reşid'in altınları bulundu
Bursa’da definecilere suçüstüBursa’da definecilere suçüstü
Uludağ’da hayatını kaybeden Mert’in eşinden yeni yılda duygusal paylaşım ve çağrıUludağ’da hayatını kaybeden Mert’in eşinden yeni yılda duygusal paylaşım ve çağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

Erdoğan Bakan Soylu'nun telefonundan seslendi!

Erdoğan Bakan Soylu'nun telefonundan seslendi!

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Yılbaşı kutlamasında kan aktı

Yılbaşı kutlamasında kan aktı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

İstanbul'da 2020'nin ilk günü yollar boş kaldı

İstanbul'da yollar boş kaldı!

Büyükada-Bostancı vapurunda panik anları

Büyükada-Bostancı vapurunda panik anları

Eskişehir'de geri sayım bu yıl su zammı için yapıldı

Geri sayım bu sefer zam için yapıldı

Alkollü araç kullanırken yakalanan sürücüden ilginç açıklama

Alkollü araç kullanırken yakalanan sürücüden ilginç açıklama

Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı! (1 Ocak İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.