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Erciş'te 2 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 13:55 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde, jandarma tarafından takibe alınan araçta 2 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erciş'te 2 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde, jandarma tarafından takibe alınan araçta 2 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş ilçesine yasa dışı yollarla sigara getirileceğini belirledi. Harekete geçen ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda plakasını tespit ettikleri, aracı takibe aldı. Yankıtepe Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada, 2 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

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