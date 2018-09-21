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Erciş'te 2 bin kişiye aşure dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 16:09 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde, Muharrem ayı nedeniyle Kaymakamlık tarafından 2 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Erciş'te 2 bin kişiye aşure dağıtıldı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde, Muharrem ayı nedeniyle Kaymakamlık tarafından 2 bin kişiye aşure dağıtıldı.
Erciş Kaymakamlığı tarafından organize edilen aşure dağıtımı, Kaymakamlık binası önünde yapıldı. Cuma namazının ardından yapılan aşure ikramına, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsicileri katıldı.
Aşure kazanlarının başına geçip, vatandaşlara aşure ikram eden Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu, Murarrem ayı nedeniyle böyle bir organizasyon yaptıklarını belirterek, "Bugün Muharrem ayı, Ercişli vatandaşlarımıza aşure dağıttık, Hepsine afiyet olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Muharrem ayı birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin ayıdır" dedi.
Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, "Muharrem ayı İslam aleminin kalbine saplanmış bir hançerdir, bir daha muahrremlerin yaşanmaması için hepimiz kerbelaların yaşanmaması için biz Müslümanların birlik, beraberlik içinde olmamamız lazım. Muharremimiz kutlu ve hayırlı olsun" diye konuştu.

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Erciş'te 2 bin kişiye aşure dağıtıldıErciş'te 2 bin kişiye aşure dağıtıldıErciş'te 2 bin kişiye aşure dağıtıldı

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