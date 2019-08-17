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Erciş'te 7900 paket kaçak sigara ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 22:37 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş İlçesinde polisin yaptığı yol kontrollerinde yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş İlçesinde polisin yaptığı yol kontrollerinde yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Tugay Yolu Caddesi üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şühelindikleri hafif ticari aracı durdurararak arama yaptı. Yapılan aramalarda araçta yurda yasadışı yollarda getirildiği belirtenen 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigalarla ilgili araç sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, araçtaki diğer kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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