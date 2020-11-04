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Erciş’te bıçaklı satırlı kavga: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 17:24 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti.Van Yolu Caddesi’nde kasap dükkanı sahibi Metin Ayata (29) ve kardeşi Emrullah Ayata (26) ile kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı.

Van’ın Erciş ilçesinde borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti.
Van Yolu Caddesi’nde kasap dükkanı sahibi Metin Ayata (29) ve kardeşi Emrullah Ayata (26) ile kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Bıçak ve satırların kullanıldığı kavgada ağır yara alan kardeşler, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlçe hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kardeşler kurtarılamadı. İlçe merkezi ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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