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Erciş’te çok sayıda kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi

03.01.2021 12:09 | Son Güncelleme:
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Erciş’te çok sayıda kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi

Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan ev aramasında çok sayıda kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi.Çelebibağı Mahallesi’nde ikamet eden şüpheli A.T.

Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan ev aramasında çok sayıda kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi.
Çelebibağı Mahallesi’nde ikamet eden şüpheli A.T. isimli şahsın ev ve eklentilerinde çok sayıda kaçak silah olduğuna dair elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda Erciş Cumhuriyet Başsavcılığının arama ve el koyma kararına istinaden, Çelebibağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, JASAT, KOM ve Mayın/Bomba Arama Köpek Timi birimleri ile birlikte arama yapıldı. Şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, ruhsatsız ve geçerli herhangi bir belgesi bulunmayan; 3 adet 9 mm çapında tabanca, 1 adet Taururs marka tabanca, 1 adet CZ75 marka 9 mm çapında tabanca, 1 adet TARIQ IRAQ-Beretta marka 9 mm çapında tabanca, 12 adet tabanca şarjörü, 11 adet 9 mm çapında tabancaya ait şarjör, 1 adet 7,65 mm çapında tabancaya ait şarjör, 522 adet fişek, 389 adet 9 mm çapında fişek, 133 adet 7,65 mm çapında fişek, 1 adet Delta marka tek kırma av tüfeği, 36 adet 9 mm çapında fişek kuru sıkı tabanca mermisi, 1 adet 12 calibre av tüfeği fişeği, 1 adet sarı renk muşta ele geçirildi. Nöbetçi cumhuriyet savcısının bilgisi dahilinde belirtilen silah ve mühimmatlara el konulurken, ev sahibi şüpheli A.T. isimli şahıs çıkarıldığı Erciş Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

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