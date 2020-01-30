HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erciş'te ekmek fırınında 'askıda gazete' uygulaması

Erciş'te ekmek fırınında 'askıda gazete' uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 08:24 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde, fırıncı Yılmaz Şit, iş yerinde 'askıda gazete' uygulaması başlattı.

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde, fırıncı Yılmaz Şit, iş yerinde 'askıda gazete' uygulaması başlattı. Şit, insanları gazete okumayı teşvik etmek için bu uygulamayı başlattığını belirterek, "Askıda ekmek ve kitap uygulamasından sonra, şimdi de 'askıda gazete' uygulaması yapıyoruz. Amacımız, insanlara gazete okuma alışkanlığını aşılamak ve bunu zirveye taşımaktır" dedi.
Erciş'te, 30 yıldır ekmek fırını işleten 7 çocuk babası Yılmaz Şit, geçen yıl, maddi durumu yeterli olmayan aileler için 'askıda ekmek' uygulaması başlattı. Gelen müşterilerin askıda bıraktıkları ekmeklerden ihtiyaç sahipleri faydalanırken, Şit, fırınında askıda kitap uygulamasını hayata geçirdi. Büyük ilgi gören uygulamanın ardından Yılmaz Şit, insanların günlük gelişmeleri takip etmeleri için bu kez de 'askıda gazete' uygulamasına başladı. Uygulamaya halk da yoğun ilgi gösteriyor.
Fırıncı Yılmaz Şit, geçen yıl fırınında başlattığı 'askıda kitap' uygulamasına müşterilerin büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Bu yıl da 'askıda gazete' uygulaması başlattık. Ekmek almaya gelen vatandaşları gazete okumaya teşvik etmek için böyle bir uygulama başlattım. Bu uygulamaya ilgi oldukça büyük. 30 yıldır fırıncılık yapıyorum. Askıda ekmek ve kitap uygulamasından sonra, şimdi de 'askıda gazete' uygulaması yapıyoruz. Ekmek almaya gelen müşterilerimiz, burada gazete alıp okuyabiliyor. Amacımız, insanlara gazete okuma alışkanlığını aşılamak ve bunu zirveye taşımaktır. Eskiden evlerde televizyon yoktu ve her eve gazete girerdi. Burada yaptığımız uygulamayla yine gazete kültürünü çoğaltıp, bizden sonraki nesillere kültürlü bireyler yetiştirmektir. Haftanın bazı günlerinde okuma günleri adı altında ekmek alan müşterilerimize, gazete ikram ediyoruz. Bu uygulamaya önce şaşıran müşterilerimiz, daha sonra bu uygulamanın güzel bir çalışma olduğunu söylüyorlar. Askıda bulundurduğumuz günlük çeşitli gazetelerden müşterilerimizin ekmek çantasına bırakıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepkiCüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Trump imzayı attı! Resmen başladı

Trump imzayı attı! Resmen başladı

Kızılay Başkanı'ndan 'Ensar' iddialarına cevap!

Kızılay Başkanı'ndan 'Ensar' iddialarına cevap!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atıklardan dev balık heykeli yaptı!

Atıklardan dev balık heykeli yaptı!

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye son dakika uyarısı! Kar, yağmur, fırtına...

Bu uyarı Tüm Türkiye'ye! Kar, yağmur, fırtına...

Suriye sınırına gece askeri sevkiyat!

Suriye sınırına gece askeri sevkiyat!

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki: İşinin başında dur

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Beyoğlu'nda metruk binadaki yangın! Alevler yan binaya da sıçradı

Beyoğlu'nda yangın paniği! Alevler bir anda sıçradı

TEM'de araç yoldan çıkıp bariyerlere çarptı: 2 yaralı

TEM'de araç yoldan çıkıp bariyerlere çarptı: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.