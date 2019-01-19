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Erciş'te haklarında hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 16:56 | Son Güncelleme

VAN’ın Erciş ilçesinde haklarında kesinleşmiş toplam 21 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN’ın Erciş ilçesinde haklarında kesinleşmiş toplam 21 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, aranan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 11 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Ş.Ç ile 'yağma' suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Y.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Ş.Ç. ve Y.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.

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