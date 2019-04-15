Erciş'te HDP'li Başkan Çetin mazbatasını aldı

Barbaros KUL/ERCİŞ (VAN), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde HDP'den Belediye Başkanı seçilen Yıldız Çetin, bugün İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını alarak göreve başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyların yüzde 49,71'ini alarak HDP'den Erciş Belediye Başkanı seçilen Yıldız Çetin, bugün partililerle birlikte İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. Daha sonra Erciş Belediyesi'ne geçen Çetin, burada tebrikleri kabul etti. Erciş halkına teşekkür eden Çetin, "Bizleri irade olarak tayin ettiler. Yaklaşık 15 gündür mazbata almayı bekliyorduk. Bugün mazbatamızı aldık. Hizmet boyutuyla 2014 yılında Erciş halkı HDP’yi yine irade olarak tayin etmişti. Bugün yine Erciş halkı bizleri irade olarak tayin etti. Bizler yarıda kalmış projelerimiz ve halkımızın her kesimine hitap edecek çalışmalarımızın sözünü veriyoruz. Bizi destekleyen ve desteklemeyen herkesin belediye eş başkanları olacağımızı, kapımızın Erciş halkına açık olduğunu, ayrıştırma ve ötekileştirme politikalarından uzak olacağımızın sözünü veriyoruz." dedi.

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