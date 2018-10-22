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Erciş'te, insan figürlü ve kütüphaneli minibüs durağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 11:54 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan İlhami Akyüz (35), kırmızı ve beyaz renkli insan kafası figüründen kütüphaneli dolmuş durağı yaptı.

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) - VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan İlhami Akyüz (35), kırmızı ve beyaz renkli insan kafası figüründen kütüphaneli dolmuş durağı yaptı. Akyüz, vatandaşların şehir içi seyahatleri sırasında duraklarda beklerken boş zamanlarını değerlendirip, kitap ve gazete okuma kültürlerini geliştirmeleri için böyle bir girişimde bulunduğunu ve yöre halkından olumlu tepkiler aldığını söyledi. İstanbul'da heykeltıraş bir ustayla tanışıp, atölyesinde 15 yıl boyunca çalışan bir çocuk babası Akyüz, memleketi Erciş'e döndükten sonra da mesleğini sürdürmeye karar verdi. 5 yıldır kurduğu atölyede çeşitli hayvan figürleri yaparak satan ve bu yolla ailesini geçindiren Akyüz, çeşitli sosyal projelere de destek veriyor. Akyüz'ün sosyal sorumluluk projelerinden biri de okuma alışkanlığı kazandırmak için geliştirdiği insan kafası figürlü ve kütüphaneli dolmuş durağı oldu, yaptığı duraklardan ilkini de kendi atölyesinin de bulunduğu Van Yolu Caddesi'ne bırakmak oldu. 'ÜLKE GENELİNDE KULLANILMASI İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİM' İnsanlara okuma alışkanlığını kazandırmak için uzun zamandır proje düşündüğünü ve son olarak böyle bir durak yapmaya karar verdiğini anlatan Akyüz, durakların ilçe ve ülke genelinde kullanılmasını sağlanması için yetkililerden destek istediğini söyledi. Vatandaşların durağa gösterdiği ilgiden memnun olduğunu belirten Akyüz, "vatandaşların şehir içi seyahatleri sırasında duraklarda beklerken boş zamanlarını değerlendirip, kitap ve gazete okuma kültürlerini geliştirmelerini istiyorum. Yaptığım ilk duraktan da çok olumlu tepkiler aldım" dedi. FOTOĞRAFLI

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