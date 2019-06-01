Erciş'te kaza: 1'i çocuk, 3 kişi öldü, 4 yaralı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde otomobille iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Erciş ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta, Erciş- Ağrı karayolu üzerindeki Kocapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 65 NL 252 plakalı otomobil ile iş makinesi çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan 2'si Van'a sevk edilirken, 2 yaralı da Erciş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

