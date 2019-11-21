HABER

Erciş'te kuş gözlem istasyonu kurulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 15:13 | Son Güncelleme

VAN Gölü havzasındaki sulak alanlara her yıl nisan ayında gelip, ekim sonuna kadar konaklayan flamingolar ve diğer kuş türleri için Erciş Kaymakamlığı tarafından gözlem istasyonu kurulacak.

Barbaros KUL/ ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN Gölü havzasındaki sulak alanlara her yıl nisan ayında gelip, ekim sonuna kadar konaklayan flamingolar ve diğer kuş türleri için Erciş Kaymakamlığı tarafından gözlem istasyonu kurulacak.

Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ bölgesinde flamingo ve diğer 232 kuş türü için gözlem astasyonu kuruluyor. Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, bölgeye gelen turistlerin, daha rahat koşullarla kuşların görsel şölenini seymetmeleri için gözlem istasyonu kurulacağını belirterek, "Önümüzdeki hafta Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Kültür Turizm Bakanlığımızı ziyaret edeceğim. Bazı devlet büyüklerimizle görüşeceğim. İlçemiz için önemli turizm yatırımları yapmak istiyoruz. Bugün hali hazırda bulunan Çelebibağı bölgesinde kuş gözlem istasyonu için proje hazırladık. Sayın Bakan yardımcımızla, büyüğümüzle görü

PARTNER Sosyetik isim o etiketi görünce çıldırdı! Sosyetik isim o etiketi görünce çıldırdı!
Öz Taşıma İş Sendikası 7 yaşındaÖz Taşıma İş Sendikası 7 yaşında
Bursa'daki orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördüBursa'daki orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti'den Lütfü Türkkan açıklaması

'AK Parti ile koalisyon yaparız' demişti! İYİ Parti'den açıklama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş edilmesi davasında karar

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açmışlardı

İki kızını öldüren, kendisini de yaralayan caniyi görünce gözyaşlarını tutamadı

Kızlarının katilini görünce gözyaşlarını tutamadı

Metrobüs durağında bozuk asansör engeli! Çevredekilerin yardımıyla indirildi

Metrobüs durağında bozuk asansör engeli!

Kimya profesörü 4. kattan atlayarak intihar etti

Acı olay! Profesör hayatına son verdi

Bayburt’ta yangın faciası! 2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti

2 çocuk ve engelli hala hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.